Salah Larbès, une icône du football algérien s’en va

L’ancien international algérien et joueur de la JSK, Salah Larbès, est décédé ce matin à l’âge de 71 ans. Une autre icône du football national s’en va.

Le football algérien est en deuil. En effet, l’ancien international et joueur emblématique de la JSK, Salah Larbès, est décédé ce matin à l’âge de 71 ans. Il a rendu l’âme au CHU Nedir Mohamed à des suites d’une longue maladie.

Né le 16 septembre 1951 à Tixeraïne à Alger, Salah Larbès commença à jouer au football dans l’équipe de son quartier, la JS Tixeraïne. Après des passages au CS Douanes et à la NR Travaux Publics Alger, il atterrira à la JS Kabylie en 1971. Club avec lequel il évolua pendant 16 ans et remporta Championnat d’Algérie huit fois, deux Coupes d’Algérie, la Coupe d’Afrique des clubs champions une fois ainsi que la Supercoupe de la CAF. Ainsi, il devient l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du club phare de la Kabylie avec 12 titres officielle.

En équipe d’Algérie, le regretté compte 46 sélections entre 1974 et 1982. Il avait également pris part aux Jeux Olympiques de 1980 à Moscou.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction d’Algérie360 présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et prie Dieu de lui accorder sa sainte miséricorde. À Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons.

Les condoléances de la FAF

Le Président de la Fédération algérienne de football, M. Walid Sadi et les membres du bureau fédéral ont appris avec beaucoup de tristesse le décès de l’ancien joueur de la JS Kabylie et international Salah Larbès à l’âge de 71 ans.

Attristés par cette disparition, le Président Sadi et les membres du bureau fédéral présentent à la famille, aux proches et aux amis du défunt ainsi qu’au club de la Jeunesse Sportive de Kabylie, leurs plus sincères condoléances et l’assurent de toute leur sympathie.

Que Dieu Le-Tout-Puissant puisse accueillir le défunt en Son vaste Paradis et que son âme puisse reposer en paix.

‘’A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons’’