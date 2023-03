Salah Aougrout exprime son amour aux Algériens et révèle avoir vécu pauvre

Après une absence de deux ans pour des soins suite à un cancer, Salah Aougrout, l’acteur et artiste algérien, est de retour en Algérie, depuis le début du mois de février passé, et depuis l’acteur a fait plusieurs apparitions à travers les réseaux sociaux, que ce soit pour rassurer son public ou avec des célébrités algériennes qui lui ont rendu visite, lors de sa convalescence en Algérie.

Un nouvelle fois, le talentueux acteur, Salah Aougrout, est apparu dans une vidéo touchante afin de rassurer ses fans et son public.

Immédiatement après que le célèbre animateur radio « Irban » ait publié une vidéo de Salah Aougrout sur son compte « Instagram », la vidéo s’est vue inondée de commentaires, et largement partagée, sur de nombreux comptes des réseaux sociaux algériens.

Sur la vidéo en question, on peut constater que la santé de l’artiste s’est considérablement améliorée. Avec un sourire qui ne l’a pas quitté, et sa forte détermination à reprendre une vie au côté de ses proches.

Le comédien revient sur son passé et la pauvreté dans laquelle il a vécu

Dans la vidéo, qui a été filmée depuis l’intérieur de l’hôpital où il continue son traitement, Salah Aougrout se rase les cheveux et la barbe, ce qui permet aussi de constater une nette amélioration de son état de santé.

A travers la même vidéo, le célèbre comédien a déclaré que la maladie ne lui faisait pas peur que ce qui lui est arrivé ne l’a pas effrayé car il sait comment agir dans de telles circonstances. Ajoutant qu’il a vécu pauvre et qu’il sait très bien ce qu’est la pauvreté, « J’ai vécu la plus grande partie de ma vie dans la pauvreté… Surtout avec mon père. »

Salah Aougrout conclut cette vidéo en exprimant son amour au peuple algérien, et en déclarant « vive l’Algérie ».

Le comédien Salah Aougrout exprime ses remerciements à Tebboune et au public algérien après son retour

C’est dans ce sens que l’artiste et acteur, connu sous le nom de Souilah, a remercié le dimanche 5 février dernier, le public algérien et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, après son retour de France, où il se faisait soigner suite à une grave maladie.

Et c’est via un message de gratitude publié sur la Facebook officielle que ce dernier a écrit : « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Il poursuit en remerciant du fond du cœur, précisant que le mot remerciement ne suffit pas, et exprimant aussi son extrême reconnaissance pour le soutien et les prières.

