Salah Aougrout et Bahia Rachedi se rencontrent en France !

Aujourd’hui, le célèbre artiste Salah Aougrout a rendu visite à la talentueuse actrice algérienne Bahia Rachedi à Paris.

Après sa deuxième session de traitement au Centre hospitalier spécialisé dans le traitement du cancer pierre et marie curie à l’hôpital universitaire Mustapha pacha à Alger.

La talentueuse actrice madame Rachedi s’est rendue à Paris pour recevoir des soins médicaux. Monsieur Aougrout a rassuré les fans de Rachedi par le biais d’une publication sur son compte officiel Facebook, dans laquelle il a déclaré :

“Bonjour à tous, après avoir reçu ma dose de traitement immunologique aujourd’hui, j’ai rendu visite à madame Bahia Rachedi qui se porte bien, Dieu merci. Bon vendredi à tous.”

Salah Aougrout et Bahia Rachedi sont reconnus comme des figures de proue du milieu artistique algérien, célèbres pour leurs performances au cinéma et dans les séries télévisées. Leurs rôles ont marqué significativement le paysage culturel de l’Algérie.

Ils ont tous deux une carrière qui s’étend sur plusieurs décennies, marquant profondément de nombreuses générations par leurs performances remarquables. Leurs fans et leurs collègues du monde artistique suivent de près l’évolution de leur état de santé respectif, espérant un rétablissement rapide pour ces figures emblématiques de la scène artistique algérienne.

Gestion de la maladie et soutien présidentiel

l’actrice, aujourd’hui âgée de 75 ans, a provoqué une vive émotion en Algérie, où l’information concernant son cancer a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Dans son récit, elle a mentionné avoir ressenti une grande fatigue et un vertige persistant juste après l’Aïd El Fitr.

Elle a également décrit comment son parcours de traitement a débuté par une visite à l’hôpital de la capitale, Mustapha Pacha, qui abrite le service oncologique Pierre et Marie Curie. Ensuite, elle s’est rendue à l’hôpital Mohamed Lamine Debaghine à bab el oued.

Elle a souligné que son état émotionnel était en dessous de la moyenne à ce moment-là.

Le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, avait décidé d’assumer sa santé et de faire transférer celle-ci à l’étranger pour continuer son traitement. Cette initiative témoigne de l’engagement du président et de son gouvernement envers le bien-être des artistes et de tous les citoyens algériens, dans le respect et la dignité.