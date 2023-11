Salah Aougrout ému après avoir été honoré par la ministre de la Culture (Photos)

La ministre de la Culture, Souraya Mouloudji, a honoré l’artiste Salah Aougrout, connu sous le nom de Souilah auprès du public algérien, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, à Alger ce lundi 20 novembre.

En effet, cette distinction a eu lieu lors d’une journée d’étude consacrée à la loi sur l’artiste, organisée au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, sous la supervision de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji. Salah Aougrout, l’artiste honoré, a été salué pour sa contribution inestimable à l’enrichissement de la scène artistique en Algérie. Ses œuvres ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur du public.

De plus, la journée d’étude a été marquée par la présence d’une élite d’artistes qui ont apporté joie et bonheur dans les cœurs des Algériens, que ce soit à travers leurs œuvres dramatiques ou comiques. La ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, a souligné l’importance de reconnaître le travail acharné des artistes et de garantir leurs droits à travers des lois appropriées.

En outre, l’événement a été à la fois une célébration de l’art et une occasion de réfléchir sur la situation des artistes en Algérie. Les discussions ont porté sur la nécessité de renforcer les dispositifs légaux en faveur des acteurs culturels. Mais aussi de rendre hommage à ces artistes qui ont marqué l’histoire culturelle du pays, en égayant les esprits et en créant des œuvres qui restent ancrées dans la mémoire collective.

Pour conclure, la ministre Soumia Mouloudji a réaffirmé l’engagement du gouvernement en faveur de la protection des droits des artistes, soulignant que la culture joue un rôle essentiel dans la construction de l’identité nationale.

Retour de Souilah en Algérie après 2 ans de soins en France

Pour rappel, l’acteur Salah Aougrout est rentré en Algérie le samedi 4 février 2023 en provenance de France après un traitement qui a duré deux ans.

Salah Aougrout a été transféré à l’étranger pour des soins médicaux. Il avait donc quitté l’Algérie en 2021 pour recevoir un traitement contre les tumeurs cancéreuses, après que les autorités algériennes avaient décidé de prendre en charge son traitement et de l’amener par avion privé.