Salah Aougrout : Debout après 2 ans de lutte contre la maladie (IMAGES)

Le célèbre journaliste radio et créateur de contenu Ibrahim Irban a récemment partagé une image émouvante de l’illustre artiste Salah Aougrout alias « Swilah », debout, signe précurseur de son rétablissement après une période de maladie. À travers cette série de photos, Irban dévoile les différentes étapes du parcours de « l’amour des Algériens ».

Ces images, partagées par Irban, retracent le chemin de Souilah depuis un mois avant sa maladie, mettant en lumière les progrès faits suite en charge les soins médicaux de l’artiste algérien.

Avec le partage de ce moment inédit Irban est revenu, sur « la force et la détermination d’Aougrout et de sa femme », et leur lutte contre la maladie et l’adversité qui a touché et ému des millions de personnes.

Le retour émouvant de Souilah en Algérie

Salah Aougrout est finalement revenu en Algérie le samedi 4 février 2023 après un séjour de deux ans en France pour des soins médicaux. Transféré à l’étranger pour son traitement contre des tumeurs cancéreuses, il avait quitté l’Algérie en 2021 grâce à la prise en charge de ses soins par les autorités algériennes, qui l’avaient transporté par avion privé.

À son retour, Aougrout a tenu à exprimer sa gratitude envers le peuple algérien pour son soutien inconditionnel pendant cette période difficile. Il a affirmé : « C’est moi qui suis redevable envers le peuple algérien, il a prié pour moi. Maintenant c’est à moi de lui rendre la pareille, et d’enfin revenir ». Ému et entouré de journalistes, Souilah a témoigné de sa reconnaissance lors de son retour en Algérie.