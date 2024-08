CNMA : bientôt un nouveau produit d’assurance des saisonniers

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a annoncé vendredi le lancement prochain d’un nouveau produit destiné aux investisseurs et exploitants agricoles. Ce produit vise à assurer les travailleurs journaliers ou saisonniers engagés pour des périodes de courtes durées durant les différentes campagnes agricoles.

Baptisé “Saisonnier Agricole”, ce nouveau produit sera lancé par la filiale Le Mutualiste. Il a pour objectif d’offrir une couverture complète et adaptée aux besoins des travailleurs saisonniers en cas d’accidents survenant lors de l’exercice d’activités agricoles. Selon le communiqué de la CNMA, le lancement de ce produit coïncidera “probablement” avec le début de la prochaine campagne labours-semailles 2024-2025.

La CNMA souligne que “Saisonnier Agricole” s’inscrit dans son rôle fondamental de préservation de l’agriculture et d’assurance de la durabilité des activités liées à ce secteur stratégique. Le secteur agricole, marqué par des activités saisonnières tout au long de l’année, notamment durant la campagne moisson-battage, la campagne labours-semailles, la campagne de cueillette de dattes et l’entretien de l’arbre, ainsi que la campagne oléicole, pose souvent la problématique de la mobilisation et de la disponibilité de la main-d’œuvre journalière ou saisonnière adéquate.

Une solution flexible et accessible

“Saisonnier Agricole” sera disponible au niveau des 70 caisses régionales et des 570 bureaux locaux de la CNMA. Ce produit offre une couverture complète contre les accidents sur le lieu de travail pour les saisonniers agricoles. Il se distingue également par sa flexibilité, son accessibilité et sa tarification attractive.

Conçu pour s’adapter aux besoins variables des différentes saisons agricoles, “Saisonnier Agricole” propose une prime abordable pour un large éventail de travailleurs agricoles. La tarification attractive permet donc de maximiser le bien-être des travailleurs tout en répondant aux attentes des investisseurs et exploitants agricoles.