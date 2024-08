Saison estivale : l’ENTMV adopte des mesures pour le retour des membres de la diaspora à l’étranger

L’été touche à sa fin et les membres de la diaspora préparent leur retour vers leurs pays de résidence. Dans ce sillage, le gouvernement s’est penché, mercredi, lors d’une réunion présidée par le Premier ministre Nadir Larbaoui, sur les différentes mesures adoptées par Algérie Ferries pour assurer l’étape du retour de la communauté algérienne à l’étranger.

Après une saison chaotique passée sous le signe des perturbations, l’entreprise de transport maritime national des voyageurs, a décidé de mettre fin aux services du Moby Dada, affrété pour renforcer la flotte nationale, pendant cette saison estivale.

À LIRE AUSSI : Algérie Ferries : changement de programme pour 30 traversées

Retour des membres de la diaspora à l’étranger : Larbaoui examine les mesures prises par Algérie Ferries

Lors de la réunion du gouvernement présidé par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, la situation de la compagnie maritime nationale a été examinée et les nouvelles mesures prises par l’ENTMV pour assurer le retour des membres de la diaspora à l’étranger, dans des meilleures conditions, à l’occasion de la fin de la saison estivale.

En effet, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relatives à la bonne prise en charge des membres de la communauté algérienne à l’étranger. Et ce, à l’occasion de la fin de l’été 2024, rappelle le communiqué officiel du ministère.

Les chiffres alarmant du transport maritime des voyageurs

Intervenant sur les mondes de la chaine 1 de la radio algérienne, la directrice générale du groupe GATMA, en l’occurrence Nadia Rabia, est revenu sur les chiffres réalisés pendant cette saison estivale et sur la situation de la compagnie maritime nationale qui a subi de fortes perturbations.

Pour rappel, pour assurer le transport de la totalité de ses passagers durant cet été. L’ENTMV a prévu 340 traversées, à destination de la France, l’Italie et l’Espagne. Et ce, pour permettre à plus de 510 000 voyageurs de passer l’été en Algérie.

Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le navire Moby Dada, qui a fait un début de carrière chaotique en Algérie, a freiné les plans ambitieux de la compagnie, qui étaient aussi perturbés par les pannes à répétition.

Par ailleurs, depuis le mois de juin dernier, la compagnie maritime nationale n’a assuré que 173 voyages. Et a transporté un total 146 000 passagers et 43 000 véhicules.

À LIRE AUSSI : Algérie Ferries : report et changement de destination pour la traversée Skikda – Marseille