Saison estivale : l’aéroport d’Alger innove pour améliorer l’expérience voyageur

Aux portes de la saison estivale, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger multiplie ses efforts pour rendre le voyage des passagers, transitant via ses structures, plus agréable et moderniser l’expérience voyageur.

Dans ce sillage, de nombreux services et plusieurs installations ont été mis en place en faveur des voyageurs de l’aéroport international d’Alger.

L’aéroport d’Alger lance un nouveau service d’orientation au profit des passagers à mobilité réduite

Dans un communiqué mis en ligne sur sa page officielle, l’aéroport d’Alger a lancé un nouveau service d’orientation et d’assistance pour les passagers, les personnes à mobilité réduite et les voyageurs âgés. Et ce, dans le but de garantir une saison estivale réussie et assurer une meilleure qualité de service aux usagers de l’enceinte aéroportuaire.

Par ailleurs, cette nouvelle initiative consiste à déployer des agents, présents dans diverses structures de l’aéroport, portant des T-shirts verts, blancs et rouges avec la mention “Ask me“. Ces agents ont pour mission de guider les voyageurs, les assister et rendre leur passage à l’aéroport d’Alger plus fluide.

Aéroport d’Alger : la mise en place d’un piano fait réagir les internautes

Toujours dans le but d’assurer une saison estivale réussie, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger mise sur le confort des usagers de son aéroport. Dans ce sillage, plusieurs initiatives ont été adoptées.

La plus récente se présente sous forme d’un piano, installé au niveau du terminal des vols internationaux. Cette nouveauté, qu’on voit dans plusieurs aéroports dans le monde, vise à offrir une expérience musicale unique aux passagers avant leurs vols.

“La Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger a le plaisir d’annoncer l’installation d’un piano dans la salle d’embarquement du terminal des vols internationaux, offrant aux voyageurs une expérience musicale unique avant leur vol“, lit-on dans le communiqué en question.

Cependant, sur la toile, la mise en place de ce piano a fait beaucoup réagir les internautes. Contrairement à certains qui trouvent que cette initiative ajoute de la valeur ajoutée à l’aspect touristique de l’aéroport, d’autres estiment qu’il y a d’autres priorités à prendre en compte.

