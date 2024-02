Saison estivale : Corsica Linea ajoute des traversées supplémentaires vers Béjaïa

Plusieurs compagnies desservent les lignes maritimes reliant l’Algérie à l’Europe. Parmi ces dernières, Corsica Linea qui assure la desserte de ses voyages au départ de la France vers les ports algériens. D’ailleurs, le transporteur maritime a récemment annoncé l’ouverture des ventes des billets pour la saison estivale.

Par ailleurs, la compagnie maritime a décidé de renforcer son programme de traversées vers l’Algérie, notamment à destination du port de Béjaïa.

Traversées depuis et vers Béjaïa : Corsica Linea renforce son programme

En effet, l’entreprise portuaire de Béjaïa a dévoilé le programme, pour les mois à venir, de la compagnie maritime corse. Cette dernière envisage de desservir le port de Béjaïa au départ de Marseille, mais aussi depuis celui de Sète, grâce à 38 traversées programmées au total. Et ce, jusqu’au 20 septembre 2024.

Dans ce sillage, Corsica Linéa a programmé trois traversées entre Marseille et Béjaïa, pour le prochain mois de mars. Mais aussi, un seul voyage pour le mois d’avril et trois autres sont programmées pour le mois de mai. Par ailleurs, le transporteur maritime envisage de renforcer fortement son programme dès le mois de juin. Pour ce faire, Corsica Linéa a programmé trois dessertes, en aller-retour, entre Marseille et Béjaïa et trois autres voyages sur la ligne Sète – Béjaïa – Marseille.

Pour l’été 2024, le programme des traversées de Corsica Linéa s’affiche comme suit :

Marseille – Béjaïa – Marseille : trois traversées en aller-retour, en date du 7, 18 et 21 juillet 2024 ;

Sète -Béjaïa – Marseille : trois voyages en aller-retour, programmés en date du 4, 11, 14, 25 et 28 juillet;

Marseille – Béjaia-Marseille : Corsica Linea a programmé deux voyages en date du 18 et 29 août 2024 ;

Sète – Béjaïa-Marseille : jusqu’à sept allers-retours sont programmés pour le 1ᵉʳ, 4, 8, 11, 15, 22 et le 25 août 2024 ;

Corsica Linea a programmé deux voyages sur la ligne Marseille – Béjaïa – Marseille pour le 15 et le 20 septembre ;

Sète – Béjaïa – Marseille : jusqu’à quatre voyages sont programmés en date du 1ᵉʳ, 5, 8 et le 12 septembre 2024.

À LIRE AUSSI :

>> Vente de billets, nouvelle ligne : Algérie Ferries se prépare pour la saison estivale

>> Traversées vers la France et l’Espagne : Algérie Ferries annonce des changements