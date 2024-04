Saison estivale : Air Algérie programme 68 nouveaux vols vers ces destinations

L’été approche et les compagnies aériennes multiplient les offres et les annonces de renforcement de leurs programmes depuis et vers le territoire national. C’est le cas d’Air Algérie qui revient dans un nouveau communiqué pour annoncer l’ajout de nouveaux vols à son calendrier de vols.

La compagnie aérienne nationale a précédemment annoncé le renforcement de son programme avec 43 nouvelles dessertes à destination de plusieurs aéroports intérieurs. Mais ce n’est pas tout, Air Algérie vient de procéder à un second renforcement de ses liaisons en prévision à la nouvelle saison estivale.

Le programme estival d’Air Algérie renforcé

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce mercredi 17 avril 2024, Air Algérie annonce l’ajout de 68 vols à son programme estival. Une initiative qui vient répondre aux exigences du gouvernement de renforcer les liaisons entre les différents aéroports du pays et d’assurer un meilleur transport des voyageurs algériens depuis et vers le Grand Sud.

Dans ce sillage, le transporteur aérien annonce l’ajout de 26 vols à destination et vers le Sud algériens, portant le nombre total de vols programmés à 68 liaisons hebdomadaires, qui offrent un total de 5 816 sièges, par semaine. Parmi ces 68 vols, Air Algérie compte un total de 44 vols, avec 3836 sièges par semaine à destination des aéroports du sud algérien, à savoir : Hassi Messaoud, Timimoun, Ouargla, Béchar, Adrar, In Salah, Djanet, El Ménia, El Oued, Tamanrasset, Tindouf et Touggourt, lit-on sur le communiqué d’Air Algérie.

En plus de ces 44 liaisons, Air Algérie a ajouté 24 vols hebdomadaires depuis et vers les aéroports du nord du pays. Un renforcement qui offre jusqu’à 1980 sièges, pour le transport des voyageurs de la compagnie, par semaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Air Algérie (@airalgerieah)

À LIRE AUSSI :

>> Air Algérie : 42 vols supplémentaires par semaine entre ces destinations

>> Compagnies aériennes transportant le plus de passagers: Air Algérie fait mieux que la RAM