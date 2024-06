Saison estivale 2024 : Air Algérie annonce la réouverture de deux agences

Pour éviter les longues files d’attente et alléger la pression sur ses agences, Air Algérie déploie tous ses moyens pour réussir la nouvelle saison estivale et permettre à tous ses clients d’acheter leurs billets de voyage dans des meilleures conditions.

En plus d’un site de réservation fonctionnel et d’une application mobile innovante, le pavillon national a décidé d’élargir le réseau de ses agences sur le territoire national.

Air Algérie : les agences de Chéraga et de Rouiba désormais ouvertes

Dans une nouvelle publication mise en ligne en ce début de semaine, la compagnie aérienne nationale annonce la réouverture de deux agences à Alger. Une initiative qui a pour but d’améliorer les services d’Air Algérie en faveur de ses clients.

En effet, Air Algérie annonce la réouverture de l’agence de Rouiba et de Chéraga à partir de ce dimanche 2 juin 2024 :

Agence de Rouiba : cité 63 logements ;

Agence de Chéraga : Place de l’Émir Abdelkader.

Air Algérie lance une offre exceptionnelle pour ses fidèles voyageurs

Jusqu’au 15 juin 2024, Air Algérie propose à ses clients de s’inscrire à son programme de fidélité, via son site de réservation, et de gagner jusqu’à 2000 miles. Le transporteur aérien national indique que les souscripteurs à ce programme profiteront de 500 miles pour chaque vol effectué à bord des avions d’Air Algérie.

Ces miles pourront être échangés contre des avantages à utiliser pour gagner des billets de voyage, de bénéficier gratuitement d’un surclassement et de profiter des avantages de la première classe et business. Les souscripteurs à Air Algérie Plus pourront aussi gagner des bagages supplémentaires et réduire leurs dépenses grâce à ces miles.

Il est à noter que de nombreux voyageurs ignorent les avantages que procure l’inscription au programme de fidélité d’Air Algérie.

