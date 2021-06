Saison estivale à Jijel : le Wali prend de nouvelles décisions

Jijel, ses magnifiques plages à l’eau claire et ses forets qui surplombent la mer, s’apprête à accueillir la nouvelle saison estivale 2021. La ville et ses paysages paradisiaques attirent chaque année des milliers de touristes, ils viennent en grand nombre pour profiter des plages et de la nature à l’état pur de cette côte ensorceleuse.

Le wali de la wilaya de Jijel Abdelkader Kalkal, a prit des décisions concernant cette période pré-estivale. Il déclare sa décision d’interdire toute baignade dans les différentes plages de la wilaya jusqu’à l’ouverture officielle de la période estivale cette année.

Selon la décision du wali l’ouverture des plages se fera officiellement le 1er juillet. Il annonce qu’en vue de cette décision, chaque contrevenant à cette interdiction se verra sanctionné. Les services de sécurité veilleront au respect et à l’application de cette interdiction sur l’ensemble des plages de la côte.

La ville en plein préparatifs

Les préparatifs s’intensifient avec l’annonce de cette nouvelle saison estivale. La ville se prépare à accueillir des milliers de vacanciers qui afflueront de tout le pays pour visiter les plages à l’eau turquoise de la cote de Jijel. En effet, près de 120 km de cote aux plus belles plages et à l’eau enivrante, séduisent chaque année les vacanciers. Jijel se dote de ses plus beaux atouts pour satisfaire ses fidèles vacanciers.

Les services de la Protection civile prévoient près de 2300 agents saisonniers pour la surveillance et l’encadrement de la baignade sur les plages qui ouvriront du 1er juillet jusqu’au mois de septembre. Selon le journal Liberté le recrutement des agents se feront du 25 au 27 mai 2021, sur sept plages différentes. L’effectif des agents a été calculé afin de garantir un été et une saison estivale sécurisée pour les vacanciers, près de 750 agents seront mobilisés au cours des mois à venir.

La Protection civile précise que les agents saisonniers seront accompagnés de maitre nageur professionnel. Ce dispositif de sécurité sera mis en place dés le premier jour du début de la saison estivale, le 1er juillet comme l’a annoncé le wali de la wilaya de Jijel.