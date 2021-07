Saison estivale : 28 personnes décédées par noyade en 2 jours 

Avec l’arrivée des beaux jours et de la chaleur accablante, les autorités compétentes appellent les citoyens algériens à la prudence. D’autant plus que plus de 28 personnes ont perdus la vie en se noyant, ces 48 dernières heures sur le territoire national.

En effet d’après le bilan des dernières 24 heures publié par le Colonel Farouk Achour, Directeur de l’information et des statistiques à la Protection civile, un grand nombre de cas de noyades ont été signalés en cette période estivale, impliquant notamment des jeunes enfants

Ces deux derniers jours ont été particulièrement meurtriers pour les estivants car, 28 cas de noyade ont été recensés par la Protection civile au niveau national, portant ainsi le bilan à près de 80 décès en mer et autres réserves d’eau.

Quatre enfants ont également péri par noyade

Sur le total des cas de décès en mer, 5 ont été enregistrés dans la wilaya d’Oran, 4 autres à Skikda, 4 à Jijel, 2 à Annaba, de même qu’à Ain Témouchent et Tizi-Ouzou, alors qu’un décès a été enregistré dans chacune des wilayas de Boumerdés, Bejaia, Tipaza, El Tarf et Mostaganem, précise Farouk Achour.

Le colonel Farouk Achour a affirmé qu’en dépit du fait que la saison estivale de cette année intervienne dans des conditions exceptionnelles en raison de la propagation de Covid-19, une hausse du nombre des estivants a été enregistrée.

En plus des noyades en mer, quatre enfants ont péri dans des réserves d’eau. Les wilayas concernées par ces drames sont d’Adrar (2 décès) et d’El Tarf (2 décès), sachant que les victimes ont toutes été repêchées par les éléments de la Protection civile puis évacuées vers les structures sanitaires locales.