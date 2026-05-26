Saison estivale 2026 : ce que l’État promet (et exige) pour un été sans couacs

Le gouvernement algérien passe à l’offensive pour verrouiller l’organisation de la saison estivale 2026. Alors que les premiers flux de vacanciers et de membres de la diaspora s’apprêtent à rejoindre le littoral, les autorités haussent le ton face aux manquements constatés par le passé.

Sécurité renforcée, gratuité des plages et accueil de la diaspora constituent les grands axes d’un plan d’action immédiat qui ne tolérera aucun écart sur le terrain.

Saison estivale 2026 : le ministre de l’Intérieur tape du poing sur la table face aux walis

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a présidé ce lundi 25 mai 2026 une réunion cruciale de la commission nationale chargée de la préparation et du suivi de la saison estivale. Ce rendez-vous, tenu au Palais du Gouvernement, a rassemblé les responsables de 21 secteurs ministériels. Le Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlaf. Ainsi que les walis des 14 wilayas côtières du pays, connectés par visioconférence.

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Ce grand oral consistait à évaluer la viabilité des dispositifs locaux. Et à traquer les zones d’ombre avant le coup d’envoi officiel des vacances.

Au cours des échanges, le premier responsable du secteur a exigé une application rigoureuse des instructions du Président de la République concernant l’accueil de la diaspora. Les ports et les aéroports du pays devront ainsi fluidifier au maximum les procédures administratives et douanières pour offrir un transit digne et rapide aux expatriés.

Gratuité des plages et assainissement : les directives fermes pour sécuriser la saison estivale 2026

Le ministre a décliné une feuille de route stricte. Articulée autour de la reconquête de l’espace public et de la qualité des services. Voici les principales mesures imposées par la tutelle :

Libération du littoral : poursuite des opérations d’aménagement des plages et lutte sans merci contre toutes les formes d’exploitation illégale , avec une insistance absolue sur la gratuité totale de l’accès aux espaces de baignade.

poursuite des opérations d’aménagement des plages et , avec une insistance absolue sur la gratuité totale de l’accès aux espaces de baignade. Sécurité et présence policière : renforcement des dispositifs de sécurité dans les espaces publics et les plages, à travers une présence sur le terrain intensifiée pour veiller au confort des familles.

renforcement des dispositifs de sécurité dans les espaces publics et les plages, à travers une présence sur le terrain intensifiée pour veiller au confort des familles. Salubrité publique et esthétique : accélération des opérations de nettoyage, de collecte des déchets et d’embellissement des zones urbaines et balnéaires afin de restaurer l’image de marque des villes côtières.

accélération des opérations de nettoyage, de collecte des déchets et d’embellissement des zones urbaines et balnéaires afin de restaurer l’image de marque des villes côtières. Contrôle sanitaire rigoureux : multiplication des analyses de la qualité des eaux de baignade et renforcement de la prévention contre les maladies à transmission hydrique (MTH).

multiplication des analyses de la qualité des eaux de baignade et renforcement de la prévention contre les maladies à transmission hydrique (MTH). Approvisionnement des marchés : suivi régulier de la chaîne de distribution pour garantir la disponibilité constante des produits de large consommation et des services essentiels.

suivi régulier de la chaîne de distribution pour garantir la disponibilité constante des produits de large consommation et des services essentiels. Alerte incendies : durcissement des mesures de prévention contre les feux de forêts et élévation du niveau de vigilance sur l’ensemble des massifs forestiers limitrophes.

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Ainsi, la commission nationale, forte de ses 21 secteurs et des services de sécurité, doit se mobiliser de manière permanente. Les autorités locales devront corriger immédiatement chaque défaillance signalée par les comités de contrôle. Enfin, le ministre a conclu les travaux en saluant les efforts déjà fournis par les walis. Tout en exigeant une coordination intersectorielle sans faille à l’échelle centrale et locale. Pour que la saison estivale 2026 se déroule dans des conditions optimales.