Saison estivale 2024 : Transavia renforce son réseau vers Constantine

L’été approche et les compagnies aériennes dévoilent les unes après les autres leurs programmes estivaux offrant plus de choix pour le déplacement des voyageurs et des membres de la diaspora. C’est le cas de la low cost Transavia qui vient d’annoncer le renforcement de son programme de connexions à destination de l’Algérie.

Il y a quelques semaines, la compagnie aérienne, filiale du groupe Air France KLM, a annoncé la reprise de ses vols saisonniers au départ de Strasbourg vers Constantine et Alger. Par ailleurs, le transporteur low cost a décidé de renforcer davantage son programme de l’été.

Vols au départ de Montpellier : Transavia étend ses ailes à Constantine

En effet, la compagnie à bas prix revient dans une nouvelle annonce pour faire part du renforcement de son réseau de vols vers le bassin méditerranéen. Pour l’été 2024, l’aéroport de Montpellier se voit gratifié avec une nouvelle liaison à destination de l’Algérie.

La filiale low cost d’Air France renforcera son offre depuis la France vers l’Algérie grâce à l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne au départ de l’aéroport de Montpellier vers celui de Mohamed Boudiaf à Constantine. L’inauguration de cette route aérienne est prévue pour le 2 juillet 2024.

Pour desservir cette destination, Transavia a programmé jusqu’à deux vols par semaine, en aller-retour, au départ de Montpellier vers Constantine. Sur cette ligne, Transavia commercialise ses billets de voyage en aller-simple à partir de 59 euros, le prix d’un voyage en classe économique.

L’ouverture de cette ligne sera accompagnée par le lancement des vols Montpellier – Rabat. Par conséquent, Transavia portera ses fréquences à 14 destinations desservies au départ de Montpellier. »Transavia conforte ainsi sa place de première compagnie de notre plateforme », a déclaré Emmanuel Brehmer, président du directoire de l’aéroport Montpellier-Méditerranée.

