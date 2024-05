Saison estivale 2024 : quelles sont les nouvelles directives du wali d’Alger ?

Dans le cadre du suivi continu des préparatifs pour la saison estivale 2024, le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a présidé, ce dimanche 26 mai, une réunion importante du Conseil exécutif dans la salle de réunions de la wilaya. L’objectif principal de cette rencontre était d’examiner et de mettre en place des mesures visant à garantir le succès de la saison estivale, en assurant toutes les conditions nécessaires pour le confort et la détente des estivants.

Durant cette réunion, le wali Mohamed Abdennour Rabehi a écouté attentivement un exposé détaillé présenté par le chef de l’unité des motocycles. Cet exposé a mis en lumière les principaux préparatifs pour la saison estivale, notamment l’aménagement des chemins, des trottoirs et des routes principales menant aux plages, la réparation des fuites d’eau, l’équipement des cabines au niveau des plages et la réhabilitation des barrières en béton endommagées. Ces travaux, et bien d’autres, visent à garantir le succès de la saison estivale et à offrir une expérience optimale aux estivants.

La réunion s’est tenue en présence du secrétaire général de la wilaya, du chef de cabinet, des walis délégués, de l’inspecteur général, des directeurs exécutifs, des directeurs des institutions de wilaya, ainsi que des cadres de la wilaya.

La santé et la sécurité des estivants, une priorité pour le wali d’Alger !

Après avoir écouté les différents intervenants et examiné les mesures prévues, le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a émis une série d’instructions strictes concernant la sécurité et la santé des estivants face aux risques associés à la saison estivale.

En effet, le wali d’Alger a instruit l’achèvement des travaux d’aménagement des plages autorisées à la baignade et la finalisation de la réception des structures d’hébergement ainsi que des installations touristiques et de loisirs. Le wali Abdennour Rabehi a aussi insisté sur la nécessité de vérifier la préparation des piscines publiques afin de les mettre en service avant le début officiel de la saison estivale.

Un des points d’honneur de ces instructions est le respect absolu du principe de gratuité d’accès aux plages et de la liberté de circulation. Le wali d’Alger a fermement souligné la nécessité de lutter contre toute tentative d’exploitation anarchique de ces espaces, tout en permettant, conformément à la législation, la concession partielle de certaines zones.

Pour assurer la sécurité des estivants, une couverture sécuritaire suffisante doit être garantie tant sur les plages que dans les espaces touristiques. Un système permanent de vigilance, d’alerte et d’intervention sera mis en place pour surveiller la qualité de l’eau de mer sur les plages, afin d’assurer un environnement sain et sécurisé pour tous les visiteurs.

À LIRE AUSSI :

>> Stade de Douera, pôle universitaire de Sidi Abdellah… les instructions du wali d’Alger !

En outre, le wali d’Alger a fait part de l’intensification des contrôles des véhicules nautiques motorisés, en interdisant strictement leur utilisation dans les zones de baignade définies, dans le but de prévenir tout accident. De plus, les équipes mixtes du secteur du Commerce renforceront les opérations de contrôle pour prévenir les intoxications alimentaires, assurant ainsi une sécurité sanitaire optimale pour les estivants.

Le wali Abdennour Rabehi a également insisté sur l’importance de mobiliser tous les moyens de communication disponibles pour sensibiliser les citoyens. Ainsi, des campagnes de sensibilisation et d’information, incluant des discours et des prêches religieux dans les mosquées, seront menées pour informer le public sur la prévention des incendies de forêts, les noyades, la sécurité routière, la préservation de l’environnement et la propreté des lieux publics. La rationalisation de la consommation et la lutte contre le gaspillage seront aussi au cœur de ces campagnes. Afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter pleinement de la saison estivale, le wali d’Alger a pareillement instruit la mise à disposition de fauteuils roulants de plage.

Propreté de l’environnement et amélioration du cadre de vie : instructions strictes du wali Rabehi !

Par ailleurs, le wali Abdennour Rabehi a aussi mis l’accent sur l’importance de la propreté de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie des citoyens durant la saison estivale. Pour ce faire, il a instruit l’organisation de campagnes massives de nettoyage des plages et des espaces touristiques. Un système spécial, adapté tout au long de la saison estivale, sera mis en place pour le ramassage des déchets ménagers et l’élimination des points noirs.

Le wali d’Alger a mis le point sur la nécessité d’assurer un approvisionnement régulier et équitable en eau potable, en recourant à des camions-citernes pour desservir les espaces publics et les citoyens. Il a aussi évoqué la continuité de l’alimentation en électricité grâce à une approche proactive de maintenance et de réparation des pannes potentielles.

De plus, le wali d’Alger a aussi insisté sur l’importance de la mise en place d’une permanence de jour comme de nuit, y compris durant les week-ends et jours fériés, pour répondre aux besoins des citoyens. En outre, il a pareillement appuyé sur la nécessité d’assurer un approvisionnement continu en carburant et autres produits énergétiques, notamment dans les zones très fréquentées par les visiteurs.

À LIRE AUSSI :

>> La capitale accueille la 1ʳᵉ édition du Festival d’Alger des Sports !

En outre, le wali d’Alger a ordonné le renforcement des lignes de transport vers les destinations les plus fréquentées, afin d’assurer le service de transport pendant la saison estivale, et ce, en ouvrant des lignes saisonnières si nécessaire, tout en ajoutant des moyens de transport supplémentaires lors des périodes de pointe.

Le wali Mohamed Abdennour Rabehi a aussi décidé de renforcer le système de vigilance et de surveillance pour suivre l’approvisionnement régulier du marché en denrées alimentaires de grande consommation. Il a également instruit la mise en place des conditions adéquates pour accueillir les membres de la diaspora nationale résidant à l’étranger, afin qu’ils puissent passer leurs vacances dans leur pays. Cette initiative se fera en coordination avec les différentes autorités compétentes, les services concernés, ainsi que les responsables des ports et des aéroports.

Enfin, les services compétents valoriseront et exploiteront les infrastructures sportives, culturelles et de loisirs en élaborant un programme intensif et riche. Ce programme visera à organiser et à diversifier les manifestations et activités pour toutes les tranches d’âge, en impliquant activement les associations de la société civile pour garantir une bonne organisation de ces événements.

La réunion présidée par le wali Mohamed Abdennour Rabehi marque une étape clé dans les préparatifs pour la saison estivale 2024 dans la wilaya d’Alger. En mettant l’accent sur la sécurité, la santé, la propreté et l’amélioration du cadre de vie, ces mesures visent à offrir aux estivants une expérience inoubliable et sans tracas. Grâce à la mobilisation de tous les acteurs concernés et à la mise en œuvre de ces directives, la saison estivale 2024 promet d’être un succès retentissant pour la wilaya d’Alger !