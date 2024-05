Saison estivale 2024 : des préparatifs intenses en faveur des voyageurs algériens

Aux portes de la saison estivale, les préparatifs se multiplient pour bien accueillir les membres de la diaspora et faciliter les voyages des passagers algériens. En plus des nombreuses offres promotionnelles lancées, en cette occasion, par les compagnies aériennes, le secteur du transport maritime national prévoit des préparatifs intenses pour une saison réussie.

Il s’agit de ce qu’a confirmé le ministre des Transports, samedi à Tipaza, qui a affirmé que son secteur s’attèle actuellement à des préparatifs intenses en vue d’assurer une saison estivale réussie et d’attirer le plus grand nombre possible de membres de la communauté nationale établie à l’étranger en proposant des offres étudiées et incitatives.

Algérie Ferries prépare le lancement d’une nouvelle promotion pour l’été 2024

Mohamed El Habib Zahana a fait savoir sue des préparatifs sont en cours pour garantir une saison estivale réussie, qui coïncidera avec la fête de l’Aïd El Adha. Pour ce faire, les entreprises du transport maritimes et aériennes ont élaboré des tarifs compétitifs en faveur des familles algériennes résidant à l’étranger.

En plus des promotions, le secteur du transport maritime des voyageurs prévoit l’augmentation des performances des structures d’accueil des passagers et leurs véhicules, à travers les gares maritimes. Et ce, pour améliorer les conditions d’accueils des bateaux et des passagers et de réduire les délais de leur traitement.

Ces préparatifs prévoient aussi la facilitation de l’accès des passagers aux gares maritimes, d’Alger, de Bejaia et d’Annaba. Mais aussi, l’examen des modalités d’accès à d’autres gares maritimes, au niveau de Ghazaouet, Oran, Mostaganem et Skikda. Une diversification et valorisation des offres commerciales, sont aussi prévues pour la saison estivale, au double plan qualité et prix, les rendant plus attractives.

