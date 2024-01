Saison estivale 2024 : Corsica Linea renforce ses traversées vers l’Algérie

En plus d’Algérie ferries, la compagnie maritime française, Corsica Linea, assure la desserte de l’Algérie au départ de Paris. Cependant, l’été dernier, le transporteur aux bateaux blanc et rouge a ouvert une nouvelle ligne au départ du port de Sète vers Béjaia.

Une nouvelle ligne qui a connu un départ timide lors de la saison estivale 2023. Un constat confirmé également par la compagnie maritime Corsica Linea. Sur l’ensemble des départs à destination de l’Algérie, durant l’été 2023, uniquement 10% ont été assurés depuis Sète.

Traversées Sète – Béjaia : Corsica Linea ajoute une nouvelle rotation

En effet, Corsica Linea a fait savoir que le port de Sète, en France, se positionne comme un complément du port de Marseille, pour les liaisons de la compagnie à destination de l’Algérie. Le développement de cette connexion va se renforcer pendant la saison estivale 2024.

À cet effet, Corsica Linea prévoit d’augmenter sa fréquence et d’ajouter une nouvelle traversée à son programme vers l’Algérie. Elle prévoit, ainsi, jusqu’à deux rotations, en aller-retour, par semaine, au départ du port de Sète, à destination de Béjaia et Skikda. Et ce, à partir du 24 juin jusqu’au 15 septembre 2024.

Corsica Linea a déclaré, au site spécialisé Mer et Marine, que le port de Sète ouvre naturellement sur le sud de la Méditerranée, ce qui n’allonge pas les distances vers l’Algérie, par rapport à Marseille où les capacités sont quelque peu saturées ».

En plus de ces lignes, la compagnie maritime corse prévoit de conserver ses sept départs par semaine, depuis Marseille, vers les ports algériens (Alger et Béjaia).

| À LIRE AUSSI :

>> Air Algérie et ATR signent le 1er contrat de documentation de maintenance digitale

>> Vols directs Alger – New York : le projet connaît « des avancées notables »