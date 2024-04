Saison estivale 2024 : Algérie Ferries ouvre les ventes sur ses traversées vers l’Espagne

L’été approche et les Algériens sont nombreux à opter pour l’Espagne pour y passer leurs vacances. Cependant, depuis plusieurs semaines, ces voyageurs s’impatientent face à l’annonce de l’ouverture des ventes sur le programme d’Algérie Ferries.

Rappelons, cette dernière a ouvert les réservations, pour l’été 2024, sur ses voyages, depuis et vers la France, fin mars dernier, mais pas sur ses traversées à destination des ports espagnols.

Été 2024 : les traversées vers l’Espagne désormais disponibles

Bien que la compagnie n’ait pas encore communiqué officiellement la nouvelle, les traversées depuis et vers l’Espagne, sont désormais disponibles sur le site de réservation d’Algérie ferries. En effet, pour l’été 2024, le transporteur maritime a programmé ses voyages au départ des ports d’Alger et d’Oran.

Les Algériens qui prévoient de passer leurs vacances en Espagne, ou encore les membres de la diaspora désireux de rejoindre le territoire national, pendant cette période, peuvent désormais acheter leurs billets de voyage à bord d’Algérie Ferries.

Par ailleurs, au départ du port d’Alicante vers Alger, la compagnie maritime affiche deux traversées pour le mois de juin 2024 (14 et 27), cinq en juillet (7, 13, 19, 25 et 27), six en août (4, 10, 14, 21, 21, 23 et 27) et enfin quatre pour le mois de septembre (6, 14, 19 et 23).

De plus, sur sa ligne depuis Alicante vers le port d’Espagne, Algérie Ferries a programmé ses voyages comme suit :

Juin 2024 : neuf traversées sont programmées pour les dates du 3, 5, 8, 10, 12, 20, 12, 25 et 29 ;

mois de juillet : un total de treize voyages s’affiche au programme d’Algérie ferries, pour le 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 29 et 31 ;

août : Algérie ferries a programmé 12 travées, prévues pour les dates du 2, 6, 8, 12, 15, &7, 19, 24, 25, 28, 29 et 31 ;

septembre 2024 : 12 voyages prévus pour le 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 21, 25 et 27.

Au sujet des tarifs de la compagnie pour la saison estivale, Algérie ferries affiche ses billets de voyage à partir de 103 euros, pour un voyage sur un siège et à partir de 164 euros, pour réserver une cabine.

À LIRE AUSSI :

>> Traversées vers la France : Algérie Ferries ouvre les réservations pour l’été 2024

>> Algérie Ferries dresse un programme spécial pour l’Aïd el-Fitr 2024