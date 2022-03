Saison estivale 2022 : l’état se prépare

Avec l’arrivée de l’été qui s’approche, l’état vient de lancer les préparations pour cette nouvelle saison estivale de l’année 2022.

Avec la pandémie et la crise sanitaire que le monde a connu ces deux dernières années, les deux saisons estivales précédentes en Algérie ont connu des restrictions et une grande limitation d’activités qui marquent d’habitude cette saison en Algérie.

L’été de cette année s’annonce plus optimiste, mais un optimisme qui dépend de l’amélioration ou la détérioration de la situation sanitaire.

Dans le cadre des préparations à cet événements, le ministère de l’intérieur a sollicité les premiers responsables des 13 wilayas côtières à établir un plan avec différentes propositions qui contribueront à la réussite de cette saison estival.

Des propositions qui couvrent les besoins des vacanciers

Selon des source, l’appel à l’établissement d’un plan pour la saison estivale, est destiné aux walis des wilayas côtières et il a été lancé par le ministère de l’intérieur le 08 mars de l’année actuelle.

En effet, plusieurs points doivent être abordé dans cette stratégie qui veillera sur le bon déroulement de la période estivale.

Les walis sont appelés à entreprendre des propositions qui soutiennent les opérations déjà lancé pour le traitement et la préparation des plages à baignade autorisée. Dans le même contexte, il a été demandé aux walis de fournir une proposition sur l’ouverture de plage à baignade autorisée et sur les besoins financiers qui concernent les opérations dotées d’une carte techniques détaillées. Et au même temps veiller sur l’interdiction de baignades dans les plages dangereuses

Les propositions toucheront aussi à la mise en disposition des différents moyens de transport. Elles doivent accorder une grande importance au déplacement dans les villes, en renforçant les lignes qui mènent vers les plages et tout l’équipement de loisir qu’ils soient piscine, stade, centre d’attraction. Des endroits qui feront l’objet d’une destination pour les vacanciers.

Par ailleurs, après la crise d’alimentation en eau potable qu’a connu le pays, les walis sont appelés aussi à prendre en considération cette question de pénurie d’eau dans leurs plans pour cette période estivale et ils doivent veiller à ce que l’alimentation en eau potable soit assurer pendant toute la saison.