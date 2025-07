Saison des mariages : l’APOCE alerte sur les intoxications alimentaires collectives

À l’occasion de la saison estivale, marquée par une forte activité en matière de fêtes et de mariages, l’Association de Protection et d’Orientation du Consommateur (APOCE) tire la sonnette d’alarme : les intoxications alimentaires collectives connaissent une nette recrudescence à cette période de l’année. Ces incidents, souvent graves, sont causés par des négligences en matière d’hygiène et de conservation des aliments.

Parmi les principales causes identifiées : la préparation de grandes quantités de plats laissés trop longtemps hors réfrigération, l’utilisation de produits alimentaires périmés, un lavage insuffisant des fruits et légumes, ou encore une cuisson incomplète des viandes. Les transports non adaptés, le non-respect de la chaîne du froid et l’usage d’œufs douteux dans les salades ou les desserts aggravent les risques. Ces pratiques sont d’autant plus dangereuses en période de chaleur, propice à la prolifération bactérienne.

Quelques conseils de prévention et bons réflexes

Les conséquences de ces intoxications peuvent aller de simples troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées) à des complications bien plus graves telles que la déshydratation ou les infections aiguës. Pour éviter de telles situations, l’APOCE recommande aux organisateurs d’événements et aux traiteurs de respecter scrupuleusement les règles d’hygiène : utiliser du matériel propre, conserver les aliments à des températures appropriées, bien cuire les viandes, laver soigneusement les produits frais, et s’assurer de la qualité des œufs utilisés.

En cas de doute sur la fraîcheur d’un plat, il est préférable de s’abstenir de le consommer. L’APOCE conseille également de signaler tout problème au responsable de la cuisine. En présence de symptômes, il faut consulter rapidement un médecin, s’hydrater abondamment, et, si possible, faire analyser les aliments suspects auprès des autorités sanitaires.

Enfin, l’association appelle à renforcer la sensibilisation autour de ces risques. Elle invite la population à adopter une attitude responsable, à éviter la diffusion de plats préparés dans de mauvaises conditions, et à contribuer à une culture de prévention collective, afin que les moments festifs restent synonymes de joie, et non de danger.