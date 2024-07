Saisies étonnantes à l’aéroport d’Alger : la Douane fait le bilan du 1er semestre 2024

Pour lutter contre le trafic illégal de marchandises et des objets de valeur, les services de la Douane à l’aéroport d’Alger intensifient les procédures de contrôle pour déjouer les différentes tentatives au niveau des ports et aéroports algériens.

Dans ce sillage, les éléments de la Douane, exerçant au niveau de l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger, ont fait état de la liste des différents produits saisis dans cette enceinte aéroportuaire.

Aéroports d’Alger : voici la liste des objets saisis lors du premier semestre 2024

Intervenant au micro de la chaîne El Bilad, le chef de l’inspection générale des Douanes à l’aéroport d’Alger, en l’occurrence Merouane Boussaid, a dévoilé la liste des différents produits et objets saisis, pendant les cinq premiers mois de l’année en cours.

En effet, en tête de cette liste, figure les téléphones portables, dont le nombre dépasse la limite autorisée, par la réglementation, pour des fins personnelles. En deuxième position, Merouane Boussaid cite les ordinateurs portables et les tablettes tactiles qui ont été transportés, sans justificatifs et ont été saisis, à l’aéroport d’Alger.

De plus, les voyageurs depuis et vers l’enceinte aéroportuaire ont tendance à transporter, lors de leurs voyages, des produits cosmétiques en grande quantité. Ces derniers sont, en général, destinés pour être revendus, sur le territoire national.

Importantes saisies de lait en poudre et de médicaments

Le chef de l’inspection générale des Douanes à l’aéroport d’Alger fait aussi état d’une importante saisie de médicaments, transportés sans ordonnance ou autorisation de la part des autorités compétentes, en plus d’une importante quantité de cigarettes et de cartouches de tabac, en plus de plusieurs bouteilles d’alcool. Dans ce sillage, Merouane Boussaid rappelle que la tolérance de la Douane en matière d’alcool est de 2 litres et 200 cigarettes, conformément à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, les produits alimentaires, subventionnés par l’État, complète cette liste des saisies étonnantes à l’aéroport d’Alger. Le chef de l’inspection des Douanes fait état d’une importante quantité de lait en poudre infantile. Ces produits alimentaires sont souvent exportés par les voyageurs de l’aéroport d’Alger pour être revendu à l’étranger.

