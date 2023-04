Saisie record de marchandises depuis le début Ramadan (Ministère du Commerce)

Les agents de contrôle et de la répression des fraudes du ministère du commerce et de la promotion des exportations ont réussi, durant les dix premiers jours du ramadan, à saisir 395,49 tonnes de marchandises d’une valeur totale de plus de 51 millions de DZD, selon les informations du ministère, ce lundi.

Selon le ministère, ces agents de contrôle ont effectué 53 586 interventions, entraînant l’inspection de 8 659 infractions et la délivrance de 7 995 rapports. Le montant total de non-facturation estimé à 490,6 millions de DZD a été détecté, et 408 prélèvements ont été effectués (204 microbiologiques et 204 physicochimiques) durant la même période.

Divers domaines d’intervention ont été la cible de ces actions. Les résultats montrent que 23 269 interventions ont été enregistrées pour le contrôle qualité et la répression des fraudes, a mené à l’inspection de 3 584 infractions et la délivrance de 3 061 procès-verbaux de suivi judiciaire, avec proposition de fermeture de 115 magasins commerciaux.

Les pratiques commerciales aussi sous les contrôles

Dans le domaine du contrôle des pratiques commerciales, 30 317 interventions ont été enregistrées, résultant l’examen de 5 075 infractions et 4 934 procès-verbaux de suivi par la justice. Les interventions ont également permis la détection d’un montant total de non-facturation estimé à 490,6 millions de DA et la saisie de marchandises d’une valeur de 10,93 millions de DA.

Les infractions constatées sont liées au flou vis a vis des prix et tarifs, la non-invocation, au registre du commerce, l’opposition à la censure, la pratique de prix illégaux, etc.

En somme, les résultats des activités de contrôle économique ont permis de détecter plusieurs infractions, notamment en matière de contrôle de la qualité, de la répression des fraudes et du contrôle des pratiques commerciales.