Saisie record de cocaïne à Hassi Lefhal

Les services de la Gendarmerie nationale ont intercepté, le 27 juin dernier, une cargaison de cocaïne d’une ampleur exceptionnelle. L’opération s’est déroulée à Hassi Lefhal, dans la wilaya d’El M’Ghair, où une brigade du groupement territorial a procédé à la fouille minutieuse d’un poids lourd suspect circulant sur la Route nationale n°1. La fouille a permis de découvrir 54,775 kilogrammes de cocaïne, dissimulés avec soin. La drogue provenait de l’extrême sud algérien et était destinée à être écoulée dans les wilayas du centre du pays.

Le conducteur du camion, identifié sous les initiales M.A.M., a été immédiatement arrêté. Les premières investigations ont révélé qu’il opérait pour le compte d’une organisation criminelle structurée, spécialisée dans le trafic de stupéfiants à grande échelle. Les autorités ont rapidement élargi les investigations afin d’identifier tous les membres impliqués.

Un mandat de dépôt délivré, l’enquête se poursuit pour démanteler le réseau

Présenté ce jeudi 3 juillet devant le parquet du pôle pénal spécialisé de Ouargla, le mis en cause a été entendu par le juge d’instruction, qui a ordonné son placement en détention provisoire.

L’homme est poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation, notamment : détention et transport illégal de drogues dures dans le cadre d’une bande organisée, contrebande à haut risque, atteinte à la santé publique, et faux et usage de faux dans des documents administratifs.

Selon le communiqué du parquet, les investigations se poursuivent activement pour interpeller tous les membres de ce réseau, dont les ramifications pourraient s’étendre à plusieurs régions du pays. Les autorités entendent aller jusqu’au bout de cette affaire, qualifiée de « menace grave pour la santé publique et l’ordre économique national ».