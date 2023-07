Saisie record de 35.9 Kg de cocaïne sur un navire étranger au port d’Alger

La police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Alger, en collaboration avec les Garde-côtes, a réussi une opération majeure en saisissant 35,9 kg de cocaïne ce vendredi 28 juillet 2023.

Selon un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale, les autorités ont été alertées par des informations fournies par les services de la DGSN, indiquant qu’une importante quantité de drogue dure se trouvait à bord d’un navire battant pavillon étranger qui avait accosté au port d’Alger.

Suite à ces renseignements, une opération minutieuse a été lancée, aboutissant à la découverte et à la confiscation de la drogue. Une enquête approfondie est en cours pour démanteler le réseau de trafiquants impliqués.

Un combat continu contre le trafic de drogue

Ces dernières années, l’Algérie est devenue une plaque tournante du trafic de drogue. En plus des saisies régulières de grandes quantités de kif en provenance du Maroc par les forces de sécurité, de la gendarmerie et de l’ANP (Armée nationale populaire) aux frontières ouest du pays, le trafic de drogues dures est également une préoccupation croissante.

En juin dernier, les agents de la police aux frontières avaient procédé à une saisie de plus de 2 kg de cocaïne à bord d’un bateau de voyageurs en provenance de l’étranger, également au port d’Alger.

Suite à cette opération, six individus avaient été arrêtés, et en plus des 35 kg de cocaïne, six téléphones portables et un véhicule touristique ont été saisis. Les suspects sont actuellement poursuivis pour « importation illégale de drogue dure et constitution de bande de malfaiteurs ». Ils ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent et ont été placés sous mandat de dépôt.

Face à cette recrudescence des trafics de drogue, les autorités algériennes sont déterminées à lutter sans relâche contre ce fléau qui menace la sécurité et la stabilité du pays.

La saisie réussie au port d’Alger témoigne de l’efficacité de la coopération entre les différents services de sécurité algériens. La collaboration entre la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Alger et les Garde-côtes a été cruciale dans le succès de cette opération.