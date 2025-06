Saisie record à Batna : l’ANP met la main sur 1.5M de comprimés psychotropes

Le ministère de la Défense nationale a annoncé, dans un communiqué rendu public lundi soir, la saisie d’une quantité exceptionnelle de comprimés psychotropes de type Prégabaline 300 mg, ainsi que l’arrestation de trois individus impliqués dans un important réseau de trafic de drogue. Cette opération a eu lieu dans le secteur militaire de Batna, relevant de la 5e région militaire.

Selon le communiqué, l’intervention s’est déroulée le 8 juin 2025, dans le cadre des efforts permanents engagés par les autorités militaires pour lutter contre le crime organisé sous toutes ses formes. Menée conjointement par les services spécialisés de sécurité de l’armée nationale populaire (ANP) et les services des douanes algériennes, l’opération a permis l’interpellation de trois trafiquants présumés et la saisie d’un camion-citerne contenant une cargaison massive de comprimés psychotropes.

Saisie de 1,5 million de comprimés de Prégabaline à Batna : trois trafiquants arrêtés

Le nombre de comprimés saisis est impressionnant : 1 499 550 unités de Prégabaline 300 mg, un médicament détourné de son usage thérapeutique pour des fins illégales, notamment en tant que drogue de rue. En plus de cette saisie, une importante somme d’argent liquide a été retrouvée, estimée à 5 451 000 dinars algériens.

La Prégabaline, à forte dose, peut entraîner des effets sédatifs puissants et est de plus en plus recherchée sur le marché noir. Ce type de produit représente une menace sérieuse pour la santé publique, notamment chez les jeunes, de plus en plus ciblés par les réseaux de trafic.

L’ANP intercepte un trafic de grande ampleur

Cette opération s’inscrit dans une série d’actions menées ces derniers mois par les forces de sécurité pour enrayer le fléau du trafic de drogues et de substances psychotropes en Algérie. Le ministère souligne dans son communiqué que cette nouvelle saisie témoigne du professionnalisme, de la vigilance et de la réactivité des forces armées face aux tentatives de déstabilisation par les réseaux criminels.

Elle reflète également la coordination efficace entre les différentes institutions de sécurité du pays, en particulier l’ANP et les services des douanes, dans leur mission de protection du territoire national et de préservation de la santé des citoyens.

Les individus arrêtés devraient être présentés prochainement devant la justice pour répondre de leurs actes. Une enquête approfondie a été ouverte pour identifier d’éventuels complices et remonter la filière de ce trafic d’envergure.