Saisie record à Alger : la GN intercepte plus de 3.4 millions de psychotropes

Les services de sécurité algériens ont réalisé l’une des plus importantes saisies de psychotropes jamais enregistrées dans le pays. Le parquet de la République près le pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale, au tribunal de Sidi M’hamed à Alger, a annoncé le démantèlement d’un réseau criminel organisé impliqué dans le trafic de comprimés hallucinogènes à grande échelle.

L’affaire porte sur la saisie de près de 3,5 millions de comprimés psychotropes, précisément 3 441 000 comprimés de prégabaline dosée à 300 mg. Une organisation criminelle opérant à l’échelle nationale, composée de 22 individus, détenait cette marchandise illicite.

Selon le communiqué officiel, l’opération fait suite à une enquête préliminaire menée par le service de recherche et d’investigation de la Gendarmerie nationale de Chéraga. Les services de sécurité ont arrêté 11 suspects en flagrant délit, tandis que 11 autres individus restent en fuite, bien que les autorités judiciaires aient formellement établi leur identité.

Les personnes arrêtées, âgées de 22 à 56 ans, comprennent des hommes et une femme. Elles ont été présentées devant le procureur de la République, puis auditionnées par le juge d’instruction. À l’issue des interrogatoires, ce dernier a ordonné leur placement en détention provisoire, tandis que l’enquête se poursuit pour interpeller les membres du réseau encore recherchés et identifier d’éventuelles ramifications supplémentaires.

Les mis en cause sont poursuivis pour plusieurs infractions graves, notamment l’importation illégale, le transport, le stockage et la détention de psychotropes en vue de leur commercialisation dans le cadre d’un réseau criminel organisé transnational.

Ils font également face à des accusations de contrebande grave portant atteinte à la sécurité et à la santé publiques, de blanchiment d’argent, de faux et usage de faux dans des documents administratifs, ainsi que d’usage de monnaies virtuelles et de création ou gestion de plateformes de trading à des fins illicites.

Cette saisie constitue un record inédit. Jusqu’à présent, les quantités de psychotropes interceptées n’avaient jamais dépassé le seuil des trois millions de comprimés. Elle intervient dans un contexte marqué par une hausse inquiétante du trafic de substances psychotropes, accompagnée d’une évolution notable des comportements de consommation et d’une augmentation de la demande.

Ce nouveau coup de filet illustre la mobilisation accrue des autorités sécuritaires et judiciaires pour endiguer un phénomène aux lourdes conséquences sanitaires et sociales. Les services concernés affirment poursuivre leurs efforts afin de démanteler durablement les réseaux impliqués et protéger la société contre la prolifération de ces substances dangereuses.