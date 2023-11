Saisie massive des autorités : un réseau de trafic démantelé dans plusieurs wilayas

Les opérations continues des forces de sécurité nationale ont pris pour cible les réseaux de trafic de drogue et de contrebande, aboutissant à la saisie d’importantes quantités de substances illicites à El M’Ghair, Naama, Alger et Batna le week-end dernier. Au total, 667 365 capsules de substances psychotropes, 364 kg de cannabis, 1,5 kg de cocaïne et 1,2 kg d’héroïne ont été interceptés. Ces opérations ont également conduit à l’arrestation de 34 individus, dont huit ressortissants étrangers.

Ainsi, parmi les saisies notables, 70 000 paquets de cigarettes étrangères, 2 608 téléphones portables intelligents et la récupération de 10 véhicules ont été effectuées. Une des saisies les plus marquantes a été réalisée par la police universitaire relevant de la sécurité d’El M’ghaier, ayant découvert une cargaison de substances psychotropes dissimulée dans un réservoir de carburant.

Ces opérations surviennent alors en moins d’une semaine après une série de frappes dirigées par la police d’Alger et Tamanrasset contre des réseaux criminels, ayant conduit à la confiscation de près d’un million et demi de capsules de substances psychotropes.

Saisies et arrestations dans diverses régions

Dans une publication Facebook, la police nationale a alors communiqué les opérations continues des forces de sécurité nationale qui ont abouti à l’arrestation de 34 individus suspects, dont huit ressortissants étrangers, et à d’importantes saisies dans plusieurs régions :

El M’ghaier :

667 365 capsules de substances psychotropes,

70 000 paquets de cigarettes étrangères,

2 608 téléphones portables intelligents.

Adrar :

3 quintaux et 64 kg de stupéfiants (en cours de traitement).

Alger :

Drogues dures (553 g de cocaïne et 1 kg et 207,3 g d’héroïne).

Batna :

Drogues dures (1,15 kg de cocaïne).

