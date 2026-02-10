Saisie inédite à Tébessa : une pierre de météorite découverte chez des contrebandiers

Les services de sécurité de la wilaya de Tébessa ont réalisé une importante opération dans le cadre de la lutte contre le trafic de biens culturels. Deux individus ont été arrêtés en possession de 4300 pièces de monnaie anciennes, classées parmi les biens patrimoniaux protégés par la loi.

Selon un communiqué de la Sûreté de wilaya, l’intervention a été menée par la brigade de recherche et d’intervention relevant de la police judiciaire. Les enquêteurs ont agi sur la base d’informations indiquant l’existence d’un trafic lié à la vente illégale d’objets archéologiques dans la région.

Cette action a permis de mettre fin à une activité criminelle visant le patrimoine culturel national.

4300 pièces anciennes de différentes époques

Les pièces saisies appartiennent à plusieurs périodes historiques, selon les services de sécurité. Elles sont classées parmi les biens culturels protégés par la législation algérienne, conformément à la loi sur la protection du patrimoine culturel.

Les autorités ont rappelé que ce type d’objets représente une valeur historique importante et qu’il est strictement interdit de les vendre ou de les déplacer sans autorisation officielle.

Une pierre de météorite également découverte

En plus des pièces de monnaie, la police a également saisi une pierre météoritique de couleur brune, décrite comme ayant une valeur géologique. Cet objet pourrait faire l’objet d’analyses spécialisées pour déterminer son origine et son importance scientifique.

Cette découverte souligne que le trafic ne concerne pas seulement les objets archéologiques, mais aussi certains éléments rares issus du patrimoine naturel.

Des accusations liées à la contrebande et à la dissimulation

L’opération a été menée sous la supervision de la justice. Les investigations ont permis d’arrêter deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans ce trafic. Les suspects sont accusés de contrebande de biens archéologiques en utilisant un moyen de transport, ainsi que de vente et dissimulation de biens culturels classés.

Selon les informations communiquées, ces objets proviendraient d’opérations de fouilles et de recherches illégales, sans déclaration aux autorités compétentes. Les deux individus arrêtés ont été présentés devant le procureur territorialement compétent. Une enquête reste en cours afin de déterminer l’origine exacte des pièces saisies et identifier d’éventuels complices.

Les autorités poursuivent leurs efforts pour lutter contre le pillage du patrimoine et protéger les richesses culturelles et historiques du pays.