Saisie d’une importante quantité de masques chirurgicaux à Alger

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont saisi 11.000 masques chirurgicaux destinés à la vente illicite, a indiqué ce corps constitué dimanche dans un communiqué.

Agissant sur information faisant état d’un individu qui s’adonne à la vente illicite de produits paramédicaux (masques chirurgicaux) dans un quartier à El Hamiz, les éléments de la sûreté de la circonscription est de la police judiciaire se sont déplacés sur les lieux et ont arrêté le mis en cause en possession de 600 masques.

L’enquête diligentée contre le mis en cause a permis de définir l’identité de ses deux complices avant de les interpeller et de perquisitionner le domicile d’un d’eux sur mandat du procureur de la République territorialement compétent, à l’intérieur duquel a été saisie une quantité de 10.400 masques, indique la même source.

Les services de la direction du Commerce de la wilaya d’Alger ont été notifié des faits, au moment où la marchandise a été saisie et une contravention de possession de marchandise sans factures et d’exercice d’une activité non déclarée a été dressée, a conclu le communiqué.

Rédaction d’Algérie360 avec l’APS