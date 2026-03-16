Saisie d’un stock de pneus d’une valeur de 20 milliards destinés à la spéculation à Sétif 

Les services de la Gendarmerie de la wilaya de Sétif ont récemment porté un coup à un groupe de spéculateurs sur les pneus. L’opération a permis de mettre au jour un vaste réseau de stockage illégal, avec un impact direct sur le marché local et les consommateurs.

Les enquêteurs, après des mois de surveillance et de recherches minutieuses, ont localisé un entrepôt non autorisé à Ouled Saber, à l’est de Sétif. Où étaient accumulés plus de 15 000 pneus de toutes tailles et catégories.

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La valeur de cette marchandise dépasse les 20 milliards de centimes, selon les premières estimations des autorités. Les circonstances de stockage indiquent un plan structuré. Visant à créer artificiellement une rareté et à faire flamber les prix sur le marché.

Spéculation sur les pneus : un phénomène aux répercussions économiques directes

Cette saisie met en lumière un problème récurrent . Certaines organisations cherchent à contrôler le marché en thésaurisant des produits essentiels. Les pneus sont particulièrement sensibles à de telles pratiques :

Les stocks accumulés empêchent une circulation normale sur le marché, créant une pénurie artificielle.

La hausse artificielle des prix affecte directement les consommateurs et les entreprises locales.

affecte directement les consommateurs et les entreprises locales. Le phénomène s’inscrit dans une logique de profit rapide au détriment de l’économie nationale.

Selon des analystes économiques, ce type de spéculation illégale révèle la fragilité de certaines chaînes d’approvisionnement et souligne la nécessité de contrôles renforcés pour protéger le marché et les consommateurs.

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Les autorités sévissent contre la spéculation en Algérie

Les services de la Gendarmerie nationale ont déclenché cette opération après des investigations approfondies, combinant surveillance de terrain et analyse des circuits de stockage. Les autorités ont indiqué que toutes les procédures légales ont été engagées et qu’une enquête complète est en cours pour identifier l’ensemble des acteurs impliqués.

Cette intervention s’inscrit dans une série d’actions ciblant la spéculation et la fraude commerciale dans la wilaya. Des opérations précédentes avaient permis de saisir des milliers de quintaux d’aliments pour animaux et d’autres produits utilisés pour la fraude.

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Ces actions témoignent de la volonté des forces de l’ordre de protéger l’économie locale contre les pratiques illicites. Enfin, la lutte contre la spéculation demeure un enjeu central pour garantir la disponibilité et la régulation des prix.