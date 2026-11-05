Un mineur parmi 33 interpellés : un million de comprimés, 30 kg de cocaïne… saisie record à Alger

La capitale vient d’enregistrer l’une des opérations antidrogue les plus lourdes de ces derniers mois. Le ministère de la Défense nationale a fait savoir, ce jeudi, que les gendarmes d’Alger ont mis à terre deux organisations criminelles opérant de part et d’autre des frontières. Trente-trois personnes ont été interpellées, un mineur figurant parmi elles, tandis que les enquêteurs mettaient la main sur plus d’un million de comprimés psychotropes.

L’intervention a été conduite la veille, mercredi 4 novembre, par les agents du service de lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes de la Gendarmerie nationale à Alger. Elle s’inscrit, précise le communiqué, dans la stratégie nationale de prévention contre les drogues.

Opération antidrogue à Alger : 33 interpellations et plus d’un million de psychotropes saisis

Le butin saisi donne la mesure du dispositif criminel mis au jour. Au-delà du million de cachets hallucinogènes, les gendarmes ont récupéré 30 kilogrammes de cocaïne et 176 kilogrammes de kif traité. S’y ajoutent 21 véhicules utilitaires ainsi que 200 millions de centimes en numéraire.

La flotte de véhicules immobilisée suggère une logistique rodée. Ces véhicules servent habituellement à fractionner les cargaisons et à les déplacer vers les zones de consommation du Nord.

🟢 À LIRE AUSSI : Trafic France-Algérie : près d’un quintal d’ecstasy saisi au port d’Alger, 74 milliards mis hors circuit

La cocaïne s’installe durablement dans les saisies en Algérie

Les 30 kilogrammes de poudre blanche confirment une tendance observée tout au long de l’année. La cocaïne, longtemps marginale dans les bilans algériens, apparaît désormais dans presque chaque grande affaire. Fin octobre, les policiers de Tamanrasset avaient intercepté 69 kilogrammes dissimulés dans un camion frigorifique en partance vers le nord du pays.

Un mois plus tôt, l’Armée nationale populaire avait stoppé un convoi armé dans le même secteur militaire. Plus de 80 kilogrammes avaient été récupérés dans trois véhicules utilitaires, aux côtés d’une mitrailleuse et d’un pistolet-mitrailleur Kalachnikov. L’extrême sud reste ainsi le corridor privilégié des narcotrafiquants venus du Sahel.

Quant au kif traité, les 176 kilogrammes saisis à Alger s’ajoutent à un flux continu en provenance de l’ouest. Les services de sécurité attribuent régulièrement cette résine aux filières marocaines.

🟢 À LIRE AUSSI : 20 armes blanches et psychotropes saisis : la police met fin à la terreur d’un gang à Zéralda

La présence d’un mineur interroge sur le recrutement des réseaux

Parmi les 33 personnes arrêtées à Alger figure un adolescent. Ce détail, mentionné noir sur blanc par le ministère de la Défense nationale, n’a rien d’anecdotique. Les organisations de trafic de drogue recrutent de plus en plus jeune pour le transport et la distribution de détail.

Les mineurs servent souvent de guetteurs ou de passeurs. Leur statut pénal particulier en fait des maillons jugés moins risqués par les responsables de filières. Les éducateurs et les associations alertent depuis plusieurs mois sur cette dérive dans les quartiers populaires de la capitale.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Le MDN assure pour sa part que les unités de l’ANP poursuivront leur action avec fermeté contre les réseaux criminels impliqués dans la contrebande. L’objectif affiché reste le démantèlement complet de ces structures et la sécurisation du territoire.

🟢 À LIRE AUSSI : Il vendait des psychotropes et insultait l’État en vidéo : la Gendarmerie met fin à son buzz