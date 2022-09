Saisie des produits subventionnés : les voyageurs algériens en colère

Ces dernières semaines, et avec la fin des vacances d’été, la diaspora qui a choisi de passer la saison estivale en Algérie se précipitent à rejoindre les ports et les aéroports algériens pour prendre leurs vols. Et ce à fin de reprendre le rythme de la vie quotidienne dans leurs pays de résidence.

Par ailleurs, lors de ces voyages, une pratique suscite plusieurs interrogations. En effet, ces ressortissants algériens avaient pour habitudes de transporter avec eux, toutes sortes de produits. Notamment, ceux destinés à une large consommation, tels que les denrées alimentaires.

Cependant, avec les instructions ordonnées par le chef d’État, en mars dernier, les voyageurs algériens ne peuvent plus transporter ce genre de produit lors de leurs voyages.

Saisie des produits subventionnés au niveau des ports et des aéroports algériens : les voyageurs en colère

Face à une ignorance totale de ces règles et nouvelles instructions, les services de douane au niveau des ports et des aéroports se retrouvent à saisir, en masse, des produits transportés lors des voyages de la diaspora algérienne.

Cependant, ces saisies n’ont pas échappé aux commentaires des internautes sur la toile, qui commence déjà à s’enflammer. En effet, sur les groupes dédiés au voyage en Algérie, plusieurs internautes ont fait part de leur mécontentement vis-à-vis cette situation.

Si certains qualifient ces interdictions par un « fait bizarre » et n’hésitent pas à montrer leur colère sur les réseaux sociaux, d’autres posent des questions concernant les raisons qui poussent ces passagers à transporter de tels produits lors de leurs voyages. « Je peux comprendre pour l’huile d’olive et le miel, mais pour les pattes et la semoule…, c’est abusé » a commenté un internaute sur groupe Facebook.

Le député de l’immigration Tawfik Kheddim apporte des explications

Pour tenter de rendre un peu claire la situation, le député de l’immigration Tawfik Kheddim a apporté quelques explications, dans une déclaration accordée au Echorouk. En effet, ce député explique que les services de douanes ont renforcé les procédures de contrôle sur les produits subventionnés transportés avec les voyageurs algériens. Et ce en raison de la crise mondiale et la hausse des prix du blé.

Le voyageur n’étant pas au courant de l’intégration de tels produits dans la catégorie des interdictions à transporter, continue toujours à emporter avec lui, des produits de large consommation, comme le sucre, la farine et le couscous, explique le même parlementaire.

Par ailleurs, Tawfik Kheddim a évoqué, par le biais de la même déclaration, quelques plaintes reçues de la part des voyageurs algériens, pointant du doigt la sévérité des agents douaniers, qui procèdent à la saisie des quantités raisonnables des produits non subventionnés transportées par certains voyageurs, pour des fins non commerciales. Notamment, le miel naturel et l’huile d’olive.