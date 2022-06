Saisie des biens de l’ex DG de l’aéroport d’Alger, Tahar Allache

Le juge d’instruction de la deuxième chambre du Pôle pénal économique et financier national de Sidi M’hamed, à Alger, a ordonné la saisie de tous les biens, immeubles et comptes bancaires de l’ancien Président Directeur Général de la Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger, Tahar Allache.

Selon nos confrères d’Echourouk, Tahar Allache sera devant la justice la semaine prochaine dans une affaire de corruption liée à l’exploitation de l’aéroport d’Alger, où de très lourdes accusations liées aux projets d’expansion du nouvel aéroport ont été portées contre lui, y compris la conclusion de transactions suspectes et gaspillage d’argent public.

Le DG de l’aéroport d’Alger, Tahar Allache, démis de ses fonctions

Il est à rappeler qu’après près de 15 années à la tête de l’Aéroport d’Alger, le Directeur Général, Tahar Allache, avait été limogé, le mardi 31 mai 2022. En effet, le Président Directeur Général de la Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger avait été démis de ses fonctions.

À cette même date, c’est Omar Halis qui a été désigné comme nouveau Directeur Général de l’Aéroport d’Alger. Ce dernier était le responsable de l’administration et de la logistique, au sein du même aéroport.