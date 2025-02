Saisie de plus de 7 quintaux viandes avariées vendues en supermarché

Dans le cadre d’une opération de contrôle visant à garantir la qualité des produits alimentaires mis en vente, les services de la brigade de l’environnement et de l’urbanisme de la sûreté de wilaya d’Oran ont procédé à la saisie d’une importante quantité de viandes avariées. Lors de cette intervention, près de 7 quintaux de viande rouge (mouton importé) et 31 kg de viande de volaille ont été retirés des rayons de plusieurs supermarchés et grandes surfaces de la ville.

Cette action s’inscrit dans une démarche proactive des autorités locales pour lutter contre la commercialisation de produits alimentaires ne répondant pas aux normes sanitaires. L’opération a été menée en collaboration avec plusieurs instances, notamment la Commission d’hygiène, de santé et de protection de l’environnement, l’Inspection du commerce, ainsi qu’un vétérinaire de la Direction de l’agriculture, chargé d’examiner la conformité des produits.

Des conditions de conservation non respectées

Lors de l’inspection, le vétérinaire mandaté a procédé à l’examen des viandes suspectes et a rapidement confirmé qu’elles étaient impropres à la consommation humaine. Plusieurs signes alarmants ont été relevés, notamment la présence d’odeurs nauséabondes, signe évident de décomposition avancée, ainsi qu’un changement de couleur et une altération de la texture rendant la viande inconsommable. De plus, le non-respect des conditions de conservation, avec une rupture de la chaîne du froid, a aggravé la détérioration du produit.

Ces infractions mettent directement en danger la santé des consommateurs et révèlent un manque de rigueur dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire par certains commerçants.

Des sanctions contre les contrevenants

Face à cette grave violation des réglementations en vigueur, les autorités ont immédiatement engagé des poursuites judiciaires contre les commerçants impliqués. La vente de produits alimentaires avariés constitue une infraction sanctionnée par de lourdes amendes et des fermetures administratives pour les établissements concernés.

Les autorités locales rappellent aux professionnels du secteur alimentaire l’importance du respect des règles sanitaires, notamment en ce qui concerne le stockage, le transport et la conservation des denrées périssables. Elles incitent également les citoyens à faire preuve de vigilance et à signaler toute anomalie constatée dans les commerces afin d’éviter des risques pour la santé publique.

Cette affaire souligne une fois de plus la nécessité d’un contrôle renforcé des circuits de distribution alimentaire, afin de garantir aux consommateurs des produits sains et conformes aux normes en vigueur.