Saisie de six quintaux de café subventionné : 2 commerçants arrêtés à Djelfa

Les services de la Gendarmerie nationale de Djelfa ont mené deux opérations distinctes ayant conduit à la saisie d’environ six quintaux de café subventionné et à l’arrestation de deux individus impliqués dans une activité spéculative illégale. Ces interventions s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la spéculation et la protection du consommateur, notamment en matière de sécurité alimentaire.

L’affaire a débuté suite à des informations recueillies par les unités de la Gendarmerie, renforcées par un signalement via le numéro vert 1055. Ces renseignements faisaient état de pratiques illicites dans deux commerces situés respectivement à Djelfa et Hassi Bahbah, où des propriétaires stockaient et vendaient du café subventionné sans les documents requis. L’objectif de cette manœuvre était de créer artificiellement une pénurie et d’augmenter les prix du marché.

Face à ces signalements, les forces de l’ordre ont mis en place un dispositif de surveillance et de perquisition.

Les agents de la Gendarmerie ont saisi 554,88 kg de café dans le premier local et découvert 42 kg supplémentaires dans le second, portant le total à près de six quintaux.

Des sanctions judiciaires pour spéculation illicite

Les investigations ont révélé plusieurs infractions, notamment l’absence de facturation et le non-affichage des prix, des pratiques considérées comme contraires aux réglementations en vigueur en matière de commerce et de protection du consommateur. En outre, la spéculation sur des produits alimentaires subventionnés constitue une infraction grave, passible de sanctions sévères.

Les deux individus interpellés ont été placés en garde à vue dans l’attente de leur présentation devant les autorités judiciaires compétentes. Cette affaire vient renforcer la vigilance des services de contrôle face aux pratiques illégales qui affectent la disponibilité des produits de première nécessité.

À travers ces interventions, les autorités réitèrent leur engagement à lutter contre toute forme de spéculation et de fraude commerciale, notamment en période de forte demande. Elles rappellent également l’importance pour les citoyens de signaler toute activité suspecte pouvant nuire à la stabilité du marché et à l’accès équitable aux denrées alimentaires essentielles.