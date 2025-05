Saisie de plus de 14 000 capsules de Prégabaline : les autorités démentent un trafic

Les services de sécurité de la daïra de Sidi Boubekeur, relevant de la wilaya de Saïda, ont réussi un important coup de filet cette semaine, en procédant à l’interpellation d’un individu de 41 ans impliqué dans une opération de transport de psychotropes à grande échelle. L’action a été menée par la brigade de la police judiciaire, qui a découvert et neutralisé un plan criminel sophistiqué destiné à acheminer une importante cargaison de psychotropes vers les wilayas de l’intérieur du pays.

L’individu a été intercepté à bord d’un véhicule utilitaire à l’entrée de la ville. Lors de la fouille minutieuse du véhicule, les policiers ont mis la main sur une quantité impressionnante de 14 222 capsules de Prégabaline 300 mg, dissimulées avec ingéniosité dans le réservoir de carburant. Cette opération, menée sous la supervision du parquet, a également permis la saisie d’un montant en espèces de 22 millions de centimes et 7 500 dinars, suspecté de provenir directement de cette activité illicite.

Le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Saïda pour répondre d’accusations liées à la vente, la détention, le transport et l’achat en vue de la revente de substances psychotropes.

Prégabaline et psychotropes : une menace silencieuse sur la santé publique

La Prégabaline, bien que prescrite légalement dans certains cas médicaux (douleurs neuropathiques, épilepsie, anxiété généralisée), fait aujourd’hui l’objet d’un usage détourné alarmant. Consommée à haute dose ou hors cadre médical, elle provoque des effets psychoactifs puissants pouvant conduire à la dépendance, à des troubles cognitifs, et dans les cas les plus graves, à des dépressions respiratoires et à des comportements violents.

De plus en plus de jeunes, parfois mineurs, tombent dans l’addiction à ces substances faciles à transporter et à dissimuler. Ce phénomène s’ajoute à l’inquiétude croissante face à l’essor du marché parallèle des psychotropes en Algérie, où ces produits circulent largement en dehors de tout contrôle médical.