Saisie de gâteaux déjà congelés pour les fêtes de fin d’année 2025 dans une pâtisserie à Oran

Récemment, une inspection menée par une commission de contrôle à Oran a révélé des pratiques inacceptables dans un atelier de pâtisserie situé à Belqaïd. Plus de 292 gâteaux congelés ont été découverts, destinés à être vendus pendant les fêtes de fin d’année, une période où la demande pour les pâtisseries est particulièrement élevée.

Cependant, une enquête approfondie a mis en lumière des conditions de stockage et des ingrédients compromettant la sécurité alimentaire des consommateurs.

Les inspecteurs ont trouvé des produits alimentaires stockés dans des conditions dangereuses. Plusieurs des gâteaux étaient congelés alors qu’ils contenaient des ingrédients susceptibles de se détériorer rapidement, comme du lait et des œufs. Ces produits ne devraient pas être conservés à long terme à des températures aussi basses. En plus de ces gâteaux, des stocks de noix périmées ont été retrouvés, utilisées pour garnir les pâtisseries, ce qui augmentait le risque de contamination et d’intoxication alimentaire.

Le responsable de l’atelier, un pâtissier de la région, avait apparemment l’intention de préparer ces gâteaux pour la période des fêtes, mais la découverte des ingrédients douteux a révélé des pratiques non seulement risquées mais aussi illégales.

La commission de contrôle, en coordination avec les autorités locales, a rapidement pris des mesures pour éviter que ces produits ne parviennent sur le marché.

La saisie et la destruction des produits avariés

Les autorités ont saisi une quantité impressionnante de matières premières défectueuses, incluant 3 kg de noix pourries, 7 kg de pâte avariée, ainsi que 20 kg de crème impropre à la consommation. Toutes ces matières ont été immédiatement détruites sur place pour garantir la sécurité des consommateurs.

En plus des produits saisis, les inspecteurs ont émis des sanctions contre le propriétaire de l’atelier, qui pourrait être poursuivi en justice pour mise en danger de la santé publique.

Ces mesures visent à protéger les consommateurs et à rappeler l’importance de la vigilance dans la chaîne alimentaire, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année, où la demande en produits alimentaires augmente.