Saisie de cannabis à Annaba : un trafiquant arrêté

Les services de lutte contre le trafic de drogue de la région d’Annaba ont réussi à démanteler un réseau de revente de résine de cannabis et à interpeller un suspect impliqué dans cette activité illégale.

L’enquête a débuté après la réception d’informations indiquant qu’un individu s’adonnait à la revente de stupéfiants auprès des jeunes de la région. Sous la supervision du parquet compétent, une surveillance a été mise en place, permettant aux forces de l’ordre d’arrêter le suspect vers 3 heures du matin, dans un quartier de la commune de El Bouni.

L’intervention a permis la saisie de 4,6 kilogrammes de résine de cannabis, ainsi qu’une somme d’argent issue du trafic. Les autorités ont également confisqué des bijoux en or, soupçonnés d’être liés à des activités de blanchiment d’argent.

Le mis en cause a été présenté hier devant le procureur de la République du tribunal de El Hadjar, sous plusieurs chefs d’accusation :

Vente et détention illégale de stupéfiants

Stockage et distribution de drogue ausein d’un réseau criminel organisé

Blanchiment d’argent dans le cadre d’une organisation criminelle

Les autorités poursuivent leurs investigations pour identifier d’autres complices éventuels et démanteler l’ensemble du réseau.

Criminalité en Algérie : focus sur le trafic de drogue

Le trafic de drogue demeure une préoccupation majeure en Algérie. Selon les données du ministère de la Justice, en 2023, les autorités ont enregistré une augmentation significative des affaires liées aux stupéfiants, avec une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente.

Les régions de l’est du pays, notamment Annaba et Constantine, sont particulièrement touchées par ce fléau. Les forces de l’ordre ont intensifié leurs efforts pour démanteler les réseaux de trafiquants, menant à la saisie de plusieurs tonnes de drogues diverses au cours des dernières années.

Ces actions visent à réduire l’offre de stupéfiants sur le marché national et à protéger la jeunesse algérienne des dangers liés à la consommation de drogues.

Où en est la sécurité des Algériens en 2025 ?

En 2025, la question de la sécurité en Algérie présente un tableau contrasté. Selon les données de Numbeo, l’indice de criminalité à Alger a connu des variations au fil des ans.

En 2020, cet indice était de 49,99, passant à 50,03 en 2021, puis à 53,25 en 2022. En 2025, l’indice de criminalité est estimé à 51,28, classant Alger parmi les villes à criminalité modérée. Les principaux problèmes identifiés incluent la corruption, avec un indice de 77,27, et le trafic de drogues, évalué à 65,07. Les vols et les agressions restent également des préoccupations, avec des indices respectifs de 56,38 et 48,07.

Cependant, la perception de la sécurité en journée est relativement positive, avec un indice de 65,11, indiquant que de nombreux habitants se sentent en sécurité dans les espaces publics pendant la journée. Malgré ces indicateurs, les autorités algériennes continuent de déployer des efforts pour améliorer la sécurité et lutter contre les diverses formes de criminalité qui affectent le pays.