Grosse saisie des biens mobiliers de Tahkout : découverte d’un « petit trésor »

Depuis la chute du clan Bouteflika, les anciens hauts responsables de l’État, mais les hommes d’affaires du cercle de Said enchainent les foudres de la justice algérienne.

Après l’ancien président du FCE Ali Haddad, c’est au tour de Mahieddine Tahkout de faire face à une grosse saisie de certains de ses biens par la justice. En effet, les services de sécurité de la wilaya d’Alger ont procédé, hier jeudi, à une opération de saisie ayant concerné les biens de Tahkout.

Selon nos sources, l’opération de saisie, menée sous la supervision du procureur de la république du tribunal de Sidi M’hamed, a permis de récupérer deux véhicules de Type 4X4 ainsi que quatre voitures. Ces derniers ont été saisis dans la maison de Tahkout située à Dar El Beïda.

Lors de cette saisie, les services de sécurité ont découvert un « petit trésor » à l’intérieur de ses voitures. « De grands coffres pleins de bijoux ont été récupérés », apprend-on de notre source.

14 ans de prison ferme contre Tahkout

En décembre dernier, la cour d’Alger a confirmé, lors d’un procès en appel, les peines prononcées en première instance contre Mahieddine Tahkout.

Poursuivi pour des faits de corruption avec plusieurs anciens responsables, Mahieddine Tahkout a été condamné à 14 ans de prison ferme avec la saisie de tous ses biens mobiliers et immobiliers.

D’un autre côté, une peine de 3 ans de prison, dont un an et demi avec sursis, ont été retenues contre Billal et Hamid Tahkout, 4 ans de prison ferme pour Rachid Tahkout, et un an avec sursis pour Nacer Tahkout.