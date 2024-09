Saisie de 6 quintaux de viande avariée à Sétif : les autorités démantèlent tout un réseau

Les autorités de Sétif ont procédé à la saisie de six quintaux de viande blanche impropre à la consommation humaine. Cette opération, effectuée jeudi par les forces de l’ordre, visait un restaurant qui prévoyait de servir cette viande avariée à ses clients fidèles.

L’intervention a eu lieu suite à une sortie sur le terrain menée par la police du huitième arrondissement, durant laquelle ils ont surpris un individu en pleine manipulation de la viande dans des conditions d’hygiène déplorables.

Les agents ont alors découvert un entrepôt insalubre, appartenant au propriétaire du restaurant, utilisé pour stocker ces viandes dans des conditions catastrophiques, contraires aux normes sanitaires. La fouille du site a révélé des odeurs nauséabondes et une mauvaise conservation des viandes, entreposées dans des caisses en plastique normalement destinées aux légumes.

Un vétérinaire, après examen, a donc confirmé que la marchandise était en état de putréfaction et totalement inapte à la consommation.

Une pratique dangereuse qui persiste

Ce type d’opération n’est pas une première. De nombreux restaurateurs, en collusion avec certains bouchers malhonnêtes, continuent d’utiliser de la viande avariée, mettant ainsi en danger la santé publique. Si auparavant, cette pratique concernait principalement les restaurants populaires dans les marchés et quartiers anciens, elle touche désormais les établissements plus prestigieux, notamment les restaurants de fast-food. Certains prétendent que la cuisson suffit à éliminer les bactéries, mais ces arguments sont trompeurs et négligent le danger réel.

Récemment, un restaurant à Ain Moussa, Sétif, a été à l’origine d’une grave intoxication alimentaire ayant touché plus de 30 personnes, dont un enfant qui a perdu la vie. Ce drame rappelle l’urgence de renforcer les contrôles et d’appliquer des sanctions plus sévères pour dissuader ces pratiques irresponsables. Les autorités continuent de travailler pour éradiquer ce fléau qui menace la sécurité des consommateurs.

Quels sont les dangers de la consommation de viande avariée ?

La consommation de viande avariée présente de graves risques pour la santé. Les bactéries et agents pathogènes qui prolifèrent dans la viande impropre à la consommation, tels que la salmonelle, l’E. coli ou encore le staphylocoque, peuvent entraîner des intoxications alimentaires sévères.

Ces infections provoquent des symptômes tels que des vomissements, des diarrhées aiguës, des douleurs abdominales et de la fièvre. Dans les cas les plus graves, notamment chez les enfants, les personnes âgées ou les individus immunodéprimés, elles peuvent mener à des complications graves voire à la mort.

Ainsi, les intoxications alimentaires causées par la consommation de viande avariée ne sont pas rares en Algérie. Chaque année, de nombreux cas sont recensés, souvent dus à des restaurateurs peu scrupuleux qui négligent les conditions de conservation ou utilisent des produits corrompus.