Saisie de 100 quintaux de farine et arrestation de 7 individus à Sidi Saâd

Les éléments de la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale à Sidi Saâd, en collaboration avec les agents de la Direction du Commerce, ont découvert un entrepôt accessible au public contenant 100 quintaux de farine de blé destinés à la fabrication de pain. De plus, 57 sacs préparés pour la production d’aliments pour animaux et 143 sacs scellés ont été trouvés sans aucun document légal autorisant cette activité. Ces découvertes ont conduit à l’arrestation de sept individus.

Les accusations portées à leur encontre incluent alors la spéculation illégale, le détournement de marchandises à des fins non autorisées, l’utilisation abusive d’une installation classée sans permis, la non-facturation et l’exercice d’une activité commerciale transfrontalière sans inscription au registre du commerce. Toutes ces actions ont été menées sous la supervision du procureur compétent.

Les personnes impliquées seront donc présentées devant les autorités judiciaires compétentes, tandis que la marchandise saisie sera remise à la Direction des Domaines de l’État.

Démantèlement d’un réseau de vol de câbles en cuivre à Béjaïa

Les forces de la Gendarmerie nationale à Béjaïa ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le vol de câbles en cuivre. Trois individus ont été appréhendés et une quantité significative de câbles a été saisie lors de cette opération.

Ainsi, l’origine de cette affaire remonte alors à des informations parvenues aux autorités de la Gendarmerie nationale à Sidi Aïch, signalant des individus coupant et dérobant des câbles en cuivre dans le village de Smaoun, relevant de la commune de Chemini. Après vérification de ces informations, une opération de surveillance a été mise en place le long de la route nationale numéro 26 pour appréhender les suspects. Cela a abouti à l’arrestation de trois individus âgés entre 20 et 33 ans, tous originaires de la wilaya de Béjaïa.

Outre la saisie d’un quintal et 10 kilogrammes de câbles en cuivre, les autorités ont également confisqué une voiture commerciale et une somme de 8 millions de centimes provenant des recettes de vente. Des armes blanches, une balance électronique et traditionnelle, une grande pince, une scie métallique et trois téléphones portables ont également été saisis. Après l’accomplissement de toutes les procédures légales, un dossier judiciaire a été constitué contre les suspects, et ils seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Aïch.