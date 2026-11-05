Saisies d’une valeur de 200 milliards : deux réseaux pilotées depuis le Maroc démantelés

Deux organisations criminelles spécialisées dans l’acheminement de drogues dures viennent d’être mises hors d’état de nuire à l’ouest du pays. En l’espace d’une semaine, les enquêteurs du service régional de lutte contre le crime organisé d’Oran ont intercepté plus de 96 kilogrammes de cocaïne et placé douze suspects entre les mains de la justice. La valeur globale de l’ensemble des biens récupérés dépasse les 200 milliards de centimes.

Les deux coups de filet ont été menés coup sur coup, en coordination avec les unités opérationnelles spécialisées de la Sûreté nationale pour la région ouest. Les investigations ont révélé que les ordres provenaient de l’étranger, avec des têtes de réseau installées au Maroc et sur le continent européen.

Deux réseaux de cocaïne pilotés depuis le Maroc et l’Europe

Les recherches de terrain ont permis de reconstituer l’organigramme complet des deux structures. À leur sommet, des barons marocains donnaient leurs instructions à distance, sans jamais fouler le sol algérien. Les relais locaux, eux, opéraient dans plusieurs localités de l’ouest.

Les enquêteurs sont parvenus à établir l’identité de chaque membre actif de la chaîne. Ils ont également répertorié les véhicules utilisés pour le transport des marchandises et les déplacements des complices. Ce travail d’identification a rendu possible des interpellations successives, menées sans précipitation.

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96 kg de cocaïne et 17 véhicules placés sous scellés

Placées sous l’autorité des parquets compétents, les deux opérations ont abouti à la récupération de deux cargaisons distinctes de drogues de synthèse. Le total atteint 96 kilogrammes, un volume considérable pour une seule wilaya sur une période aussi courte.

Le matériel roulant saisi donne la mesure de la logistique déployée par ces filières. Les policiers ont immobilisé trois poids lourds, onze voitures de différents modèles et trois motocyclettes. Tous ces engins participaient directement à l’activité illicite.

À cela s’ajoute une somme de plus de 215 millions de centimes en monnaie nationale, considérée comme le produit direct des ventes. Un schéma comparable avait été observé à Tamanrasset, où 69 kg de cocaïne dissimulés dans un camion frigorifique avaient été interceptés, accompagnés eux aussi d’importantes liquidités.

Des saisies qui se chiffrent désormais en centaines de milliards

Le montant avancé dans cette affaire, plus de 200 milliards de centimes, rejoint une série de bilans spectaculaires enregistrés cette année. Les services centraux avaient notamment annoncé une opération dont les saisies approchaient les 1 000 milliards de centimes après des mois de filature.

L’inflation de ces chiffres traduit deux réalités simultanées. D’un côté, les trafiquants investissent des moyens toujours plus lourds. De l’autre, les services de sécurité affinent leurs méthodes de renseignement et frappent plus haut dans la hiérarchie criminelle.

Les douze personnes arrêtées à Oran devront répondre de leurs actes devant les juridictions saisies. L’enquête se poursuit afin de remonter vers les commanditaires restés hors des frontières, une étape qui suppose une coopération judiciaire internationale.

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