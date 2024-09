Saihi dévoile les chiffres de natalité en Algérie : baby-boom ou déclin démographique ?

ALGER, le 06 septembre 2024 – Lors d’une journée d’étude dédiée à la promotion de la santé maternelle durant la grossesse et l’accouchement, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a annoncé des avancées notables dans ce domaine.

Selon les estimations du ministère, le pays enregistre environ 895 000 naissances par an (dont 21% par césarienne), soit une part significative des 140 millions de naissances mondiales estimées par l’OMS.

Les indicateurs actuels témoignent de « bons résultats » en termes de structures sanitaires dédiées à la santé maternelle et infantile. Toutefois, le ministre a souligné l’importance cruciale de renforcer la formation des professionnels de santé dans les spécialités maternelles et infantiles afin d’optimiser la qualité des soins prodigués.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie enregistre 240 divorces chaque jour (2023) : l’ONS révèle des chiffres terrifiants

M. Saihi a souligné que l’Algérie a réussi à atteindre, voire à dépasser, l’objectif fixé par les Nations Unies en matière de réduction de la mortalité maternelle. En effet, le taux de mortalité maternelle a été ramené à 40 décès pour 100 000 naissances en 2024, alors que l’objectif mondial était fixé à 70 décès.

Cette amélioration est le fruit d’une stratégie nationale ambitieuse qui place la santé de la mère et de l’enfant au cœur des priorités. Le ministre a rappelé que le Plan d’action malade (PAM) intègre désormais des programmes spécifiques dédiés à la protection de la maternité et de l’enfance.

Algérie : Un tournant pour la santé maternelle, mais quel avenir pour la population ?

Pour renforcer cette politique, chaque wilaya dispose désormais d’un centre de référence pour la protection maternelle et infantile, servant de point d’ancrage pour toutes les activités liées à ce domaine.

Par ailleurs, un vaste réseau de structures de santé, comprenant : des centres de santé, des polycliniques, des hôpitaux publics et privés, est mobilisé pour assurer une prise en charge complète de la mère et de l’enfant.

Le ministre a salué les efforts des professionnels de la santé et les a encouragés à poursuivre leurs actions en faveur de la santé maternelle et infantile. Ces résultats encourageants témoignent de la volonté de l’Algérie d’offrir à ses citoyens les meilleurs soins possibles, notamment aux femmes enceintes et aux nouveau-nés.

En résumé, l’Algérie a réalisé des progrès significatifs dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile, grâce à une politique de santé publique volontariste et à une mobilisation importante des acteurs du secteur.

🟢 À LIRE AUSSI : Baisse record des mariages en Algérie : l’ONS dévoile des chiffres alarmants

Toutefois, cette donnée, bien qu’importante, s’inscrit dans un contexte de baisse progressive de la natalité en Algérie. Pour la première fois depuis plus d’une décennie, le nombre de naissances vivantes est passé sous la barre symbolique des 900 000.

Cette baisse, bien que progressive, marque un tournant dans l’histoire démographique du pays. Le taux brut de natalité a chuté de manière spectaculaire, passant de 23,8 pour mille en 2019 à 19,32 pour mille en 2023.