Saignement rectal : quelles en sont les causes réelles selon la science ?

Découvrir du sang dans ses selles ou sur le papier toilette génère une inquiétude immédiate. Le saignement rectal — rectorragie en médecine — constitue l’un des symptômes digestifs les plus courants : il touche environ 18 % de la population générale sur une période de douze mois, selon les données de la revue Colorectal Disease. Pourtant, seul un tiers des personnes concernées consultent un médecin.

Le sang s’écoule par l’anus et provient du rectum, du côlon ou de la région anale — les derniers segments du tube digestif. Sa couleur livre une information précieuse : rouge vif, il signale une lésion dans la partie inférieure du tube digestif ; rouge sombre ou noirâtre, il oriente vers une atteinte plus haute dans l’intestin. Dans les deux cas, l’intensité du saignement varie d’un simple suintement à une hémorragie franche.

Dans la majorité des cas, la cause est bénigne — hémorroïdes ou fissure anale. Mais une rectorragie révèle parfois des pathologies bien plus graves, dont le cancer colorectal, l’un des plus répandus dans le monde. Tout saignement persistant mérite donc une consultation médicale, quel que soit l’âge du patient.

Hémorroïdes, fissures anales et polypes : les principales causes d’un saignement rectal

De nombreuses affections du bas tube digestif sont à l’origine d’une rectorragie. Si les causes les plus fréquentes restent bénignes, leur identification précise exige une évaluation médicale rigoureuse.

Les hémorroïdes constituent la cause numéro un de saignements rectaux chez l’adulte. Il s’agit de dilatations des veines du canal anal, qui se développent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’anus. Lors de la défécation, leur irritation provoque l’émission de sang rouge vif, visible dans la cuvette. La constipation chronique, la grossesse et la sédentarité comptent parmi les principaux autres facteurs déclenchants.

La fissure anale représente la deuxième cause classique. Une petite déchirure de la muqueuse du canal anal survient le plus souvent à la suite de selles dures ou d’une constipation prolongée. Le patient ressent alors une douleur aiguë lors de la défécation, accompagnée de quelques gouttes de sang rouge vif.

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Les polypes intestinaux — excroissances tissulaires qui se forment sur la paroi du côlon ou du rectum — constituent une autre cause à ne pas négliger. En apparence asymptomatiques, les polypes saignent parfois lors d’un effort de défécation ou après une légère irritation mécanique. Leur détection précoce est essentielle, car certains d’entre eux évoluent vers un cancer colorectal.

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, déclenchent des saignements rectaux associés à de la diarrhée, des douleurs abdominales et une fatigue persistante. Enfin, certaines infections intestinales d’origine bactérienne ou parasitaire irritent la muqueuse digestive et provoquent des saignements transitoires.

Sang dans les selles et cancer colorectal : quand faut-il s’alerter ?

Tout saignement rectal n’est pas le signe d’une maladie grave. Mais certaines situations exigent une consultation médicale sans délai, car elles orientent vers des pathologies potentiellement sérieuses.

Plusieurs signaux d’alerte méritent une attention particulière. Un bilan médical urgent s’impose si le saignement s’accompagne de l’un des signes suivants :

Selles noires ou de couleur goudronneuse, évocatrices d’un saignement haut situé dans le tube digestif ;

ou de couleur goudronneuse, évocatrices d’un saignement haut situé dans le tube digestif ; Perte de poids inexpliquée ou fatigue intense ;

; Douleurs abdominales persistantes ;

Modification durable du transit intestinal (diarrhée ou constipation chronique) ;

(diarrhée ou constipation chronique) ; Saignements récurrents ou d’abondance croissante ;

Première rectorragie chez une personne de plus de 45 ans ;

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Le cancer colorectal figure parmi les causes les plus préoccupantes d’une rectorragie. Des données épidémiologiques indiquent que le risque de cancer colorectal chez un patient présentant un saignement rectal varie entre 2,4 % et 11 %, le risque étant plus élevé chez les sujets de plus de 40 ans et lorsque le sang se mélange aux selles plutôt que de les enrober.

Une étude publiée dans le Journal of the American College of Surgeons (2025) a établi que, chez les adultes de moins de 50 ans, la présence d’une rectorragie lors d’une coloscopie multipliait par 8,5 le risque de cancer colorectal précoce. Un résultat qui rappelle l’importance d’une prise en charge rapide, même en l’absence d’antécédents familiaux. Car lorsque le cancer reste localisé, le taux de survie à cinq ans dépasse 90 %.

Diagnostic et traitement d’une rectorragie

La prise en charge d’un saignement rectal débute par une consultation médicale approfondie. Le médecin recueille les antécédents du patient, évalue la couleur et la fréquence du saignement, puis réalise un examen clinique complet, dont un toucher rectal — un geste qui permet de détecter une masse, une tumeur ou des hémorroïdes internes au canal anal.

En fonction des résultats, le médecin prescrit des examens complémentaires. Les principaux outils diagnostiques dont dispose la médecine actuellement sont :

Anuscopie et rectoscopie : examen direct de l’anus et du rectum à l’aide d’un endoscope rigide

examen direct de l’anus et du rectum à l’aide d’un endoscope rigide Coloscopie : examen de référence, réalisé sous anesthésie, qui explore l’ensemble du côlon, détecte les polypes ou les tumeurs et permet d’effectuer des biopsies

examen de référence, réalisé sous anesthésie, qui explore l’ensemble du côlon, détecte les polypes ou les tumeurs et permet d’effectuer des biopsies Analyses sanguines : recherche d’une anémie ferriprive ou d’un syndrome inflammatoire

recherche d’une anémie ferriprive ou d’un syndrome inflammatoire Scanner abdomino-pelvien ou IRM : indiqués en cas de suspicion de tumeur ou de saignement abondant

Le traitement dépend de la cause déterminée. Face à des hémorroïdes ou à une fissure anale, les médecins recommandent en premier lieu des mesures hygiéno-diététiques : une alimentation riche en fibres, une hydratation suffisante et l’évitement des efforts prolongés lors de la défécation. Des médicaments locaux — crèmes à base d’hydrocortisone ou suppositoires anesthésiques — soulagent aussi les symptômes.

En l’absence d’amélioration, des techniques spécialisées prennent le relais : la ligature élastique des hémorroïdes, la photocoagulation infrarouge ou, dans les cas les plus sévères, la chirurgie hémorroïdaire. En cas de cancer colorectal, la prise en charge associe chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie selon le stade de la maladie.

Enfin, pour les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, le médecin prescrit des anti-inflammatoires et, au besoin, des immunosuppresseurs.

Âge, sexe et facteurs de risque : qui est le plus exposé aux saignements rectaux ?

Les saignements rectaux touchent aussi bien les hommes que les femmes, à tous les âges de la vie. Néanmoins, certains facteurs de risque biologiques et comportementaux augmentent leur fréquence de façon marquée selon les profils.

Chez la femme, la grossesse représente une période particulièrement à risque. L’augmentation de la pression intra-abdominale liée au volume utérin favorise la dilatation des veines anales et l’apparition d’hémorroïdes gravidiques. La constipation, fréquente en cours de grossesse, aggrave le phénomène. Elles régressent généralement après l’accouchement, mais leur traitement reste indispensable.

Chez l’homme, une position assise prolongée, une alimentation pauvre en fibres ou une activité physique insuffisante constituent des facteurs déclenchants courants. Par contre, les hémorroïdes et les fissures anales touchent les deux sexes également, mais les hommes consultent moins tôt en moyenne, ce qui retarde la détection d’une pathologie sous-jacente grave.

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L’âge constitue un facteur de risque majeur. Avant 40 ans, les causes bénignes dominent. Au-delà de 40 ans — et plus encore après 50 ans — le risque de cancer colorectal s’élève de manière notable. Les médecins recommandent un dépistage par coloscopie dès l’âge de 45 ans pour l’ensemble de la population, afin de détecter les polypes et les tumeurs à un stade précoce.

En outre, la prévention repose sur quatre règles simples et efficaces : une alimentation riche en fibres, une hydratation régulière, une activité physique adaptée et une consultation médicale dès l’apparition d’un saignement inexpliqué.