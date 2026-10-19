« La 1ʳᵉ du genre en Afrique » : Une méga-usine pharmaceutique de 6 000 m² s’implante dans cette wilaya

À l’occasion de la première édition du salon professionnel « Pharmanova Expo » dans la wilaya de Batna, les investissements et projets stratégiques du groupe public, Saidal, dans la région ont été mis en avant.

Le directeur général du groupe, Younes Bouarara, a annoncé que Batna s’apprête à devenir un pôle régional de l’industrie des matières premières pharmaceutiques.

Le responsable a précisé que les travaux sont en cours pour concrétiser trois grandes unités de production.

En tête de liste figure une usine spécialisée dans la production d’intrants de matières premières pour le paracétamol et l’acide acétylsalicylique (l’aspirine), présentée comme « la première du genre en Afrique ».

Matières premières pharmaceutiques : Batna au cœur d’un projet stratégique pour l’Algérie

Il a indiqué que le taux d’avancement des travaux a actuellement dépassé les 75 %, sa livraison et le début de son exploitation étant prévus dans un délai n’excédant pas 9 mois.

Ce projet stratégique, pour lequel un investissement global avoisinant les 675 millions de dinars (soit 67,5 milliards de centimes) a été mobilisé, s’étend sur une superficie proche de 6 000 mètres carrés.

Il disposera d’une capacité de production totale atteignant 2 000 tonnes par an, de quoi couvrir entièrement les besoins nationaux et exporter l’excédent.

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La feuille de route des investissements du groupe à Batna comprend également une deuxième unité, d’une capacité de 4 tonnes par an, dédiée à la production de matières premières pour les médicaments cardiovasculaires, les antidiabétiques et les anti-inflammatoires, ainsi qu’une troisième unité lancée en 2024 pour la production de cristaux d’insuline, avec une capacité annuelle de 1 500 kg.

Souveraineté sanitaire et partenariat chinois : Vers l’exportation et le transfert de technologie

Parallèlement, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, a supervisé la signature d’un accord de partenariat entre l’entreprise algérienne « Pharma Invest » (El-Eulma) et le groupe chinois « Yangtze River » (YRPG).

Cet accord porte sur le transfert d’expertise et de technologies modernes afin de maîtriser la fabrication de matières premières et de médicaments innovants.

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Dans cette dynamique, Pharma Invest prévoit de conclure prochainement un accord avec Saidal pour la fabrication et la distribution de médicaments à forte valeur ajoutée.

Selon le ministre, ces initiatives concrètes viennent appuyer la souveraineté sanitaire du pays et propulser l’industrie nationale vers des technologies de pointe.