Le groupe public Saidal accélère sa stratégie d’intégration industrielle afin de limiter le recours aux fournisseurs étrangers et de sécuriser l’accès aux médicaments essentiels.

Invité de l’émission L’Invité du jour sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, le directeur général du groupe, Younès Bouarara, a détaillé plusieurs chantiers majeurs appelés à transformer la production locale, à commencer par la réhabilitation d’une infrastructure historique à Médéa.

La réactivation de l’usine de Médéa pour couper les importations d’antibiotiques

Inactif depuis plus de deux décennies, le site pharmaceutique de Médéa s’apprête à entamer un nouveau chapitre d’ici environ deux ans.

Sa remise en route vise à produire localement les intrants de base nécessaires à plusieurs classes d’antibiotiques, notamment la pénicilline G, ce qui permettrait d’effacer une facture d’importation évaluée à 555 millions de dollars.

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Évoquant l’intérêt stratégique de cette installation construite au milieu des années 1980, Younès Bouarara a souligné : « Le complexe de Médéa, réalisé en 1984, est d’une capacité exceptionnelle (…) C’est une fierté pour l’Etat algérien et pour le groupe Saidal, en mesure de fabriquer la matière première pour les cinq grandes familles d’antibiotiques ».

Au-delà de l’allègement de la facture extérieure, cette relance doit doper la performance financière de l’entreprise publique, qui ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars environ deux ans et demi après le démarrage effectif du complexe.

Batna et la bioéquivalence : sécuriser les essentiels et prouver la qualité

Dans le même temps, le groupe poursuit la construction d’une unité dédiée à la matière première du paracétamol à Batna, un projet pensé pour éviter les ruptures d’approvisionnement observées lors des crises sanitaires mondiales.

Revenant sur les tensions d’approvisionnement passées, le dirigeant a noté que « le paracétamol s’est avéré être un produit hautement stratégique durant la pandémie du Covid lorsque seuls, la Chine et l’Inde, disposaient de quantités suffisantes et avaient alors bloqué leurs exportations ».

Dimensionnée pour fournir 2 000 tonnes par an, l’usine de Batna dépassera largement la demande intérieure, estimée entre 1 000 et 1 100 tonnes, ouvrant ainsi la voie à des exportations.

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L’avancement global du chantier atteint déjà 80 %, avec l’installation des équipements en cours, et devrait créer près de 150 emplois directs dans un premier temps. À ce sujet, Younès Bouarara a précisé : « Dans neuf mois, nous aurons les premiers lots de validation ».

Cette montée en puissance industrielle s’appuie également sur le nouveau centre de bioéquivalence du groupe. Une première évaluation conduite cette année sur l’amoxicilline, prescrite aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte, a mis en évidence un taux d’équivalence de 98 % face au médicament de référence, confirmant la capacité de Saidal à garantir des produits conformes aux standards attendus.