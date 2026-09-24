Saïdal relance à Médéa une unité arrêtée depuis 20 ans, voici pourquoi

Le groupe Saïdal a redémarré l’unité de distillation de solvants à Médéa ce jeudi 24 septembre. Cette relance intervient après plus de vingt ans d’interruption de cette activité.

Cette opération s’inscrit dans les préparatifs du lancement de la production de matières premières pharmaceutiques destinées à la fabrication d’antibiotiques.

L’unité de production de Médéa a repris la distillation de l’acétate de butyle. Cette relance constitue une étape importante selon le groupe. Elle prépare le lancement effectif de la production de la matière première pénicilline G et de ses dérivés.

Renforcer la souveraineté pharmaceutique nationale

Cette opération s’inscrit dans les efforts plus larges de Saïdal. Le groupe cherche à renforcer les capacités nationales de production de matières premières pharmaceutiques. Cette démarche soutient la souveraineté sanitaire du pays et l’industrie pharmaceutique nationale.

Cette relance vise également à réduire la dépendance aux importations. Elle contribue à garantir la disponibilité des médicaments essentiels. La continuité de la production nationale s’en trouve également renforcée.

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L’AAPI reçoit une délégation d’entrepreneurs tunisiens pour explorer des opportunités d’investissement

Le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), Omar Rekache, a reçu ce jeudi une délégation de la Confédération des entreprises citoyennes tunisiennes internationales. Tarek Cherif dirigeait cette délégation venue explorer le marché algérien.

Cette visite de travail s’inscrit dans la recherche d’opportunités d’investissement et de partenariat entre les deux pays.

Cette rencontre a permis d’examiner les perspectives de coopération économique et d’investissement entre l’Algérie et la Tunisie. Les opportunités de partenariat entre entreprises des deux pays ont fait l’objet d’un examen approfondi. Les secteurs à forte valeur ajoutée ont particulièrement retenu l’attention des participants.

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Plusieurs projets tunisiens présentés

Les discussions ont également porté sur les opportunités offertes aux entreprises tunisiennes pour concrétiser des projets d’investissement en Algérie. Les membres de la délégation ont présenté plusieurs projets d’investissement. Ces initiatives couvrent divers domaines et secteurs jugés prioritaires pour l’économie nationale.

Omar Rekache a confirmé que les entreprises tunisiennes bénéficient de toutes les facilités nécessaires. L’agence assurera également l’accompagnement requis pour la concrétisation de leurs projets d’investissement en Algérie.

Le directeur général a affirmé que les portes de l’Algérie restent grandes ouvertes aux investissements tunisiens. Cette ouverture permettra de renforcer le partenariat et l’intégration économique entre les deux pays voisins, dans le cadre du développement de leurs relations bilatérales historiques.

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