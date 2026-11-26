Le groupe public Saïdal vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie d’industrialisation. Ce jeudi 26 novembre, à Alger, le fabricant algérien et le laboratoire britannique GlaxoSmithKline ont apposé leur signature au bas d’un mémorandum d’entente consacré à la fabrication locale de plusieurs vaccins.

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, présidait la cérémonie, organisée au siège de son département, indique un communiqué officiel.

Saïdal et GSK misent sur un transfert de technologies vers l’Algérie

L’entente repose sur un principe clair : faire circuler le savoir-faire. L’opérateur britannique s’engage à mettre son expérience, ses compétences techniques et ses procédés avancés à disposition du partenaire algérien. Une coopération pensée comme opérationnelle, et non comme une simple déclaration d’intention.

La vaccinologie figure parmi les segments les plus exigeants de l’industrie du médicament. Chaînes stériles, contrôle qualité drastique, maîtrise biologique : rares sont les pays capables de s’y positionner sans appui extérieur. D’où l’intérêt, pour Alger, de s’adosser à un acteur de ce calibre.

Le dossier des équipements avance d’ailleurs en parallèle. Fin octobre, une délégation conduite par le ministre avait discuté en Allemagne de l’acquisition d’une ligne de production de vaccins auprès de Syntegon, spécialiste des systèmes de conditionnement biopharmaceutique.

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La production locale de vaccins au service de la sécurité sanitaire

L’objectif affiché par les autorités tient en une phrase : couvrir durablement la demande intérieure. Les besoins du marché algérien en vaccins restent largement satisfaits par l’importation, une dépendance que l’État cherche à réduire depuis plusieurs années.

Cette production locale doit aussi sécuriser les approvisionnements en cas de tension internationale. Les pénuries mondiales observées lors des dernières crises sanitaires ont rappelé la fragilité des chaînes logistiques. Fabriquer sur place revient à s’en prémunir.

Le ministère y voit la traduction concrète des orientations gouvernementales : promouvoir l’industrie nationale du médicament, maîtriser les technologies complexes et consolider la souveraineté sanitaire du pays.

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GSK rejoint une liste déjà longue de partenaires de Saïdal

L’accord conclu avec le britannique ne sort pas de nulle part. Il prolonge une série d’alliances nouées ces derniers mois par le groupe algérien avec des laboratoires internationaux de premier plan.

En juin, un accord algéro-allemand avait ouvert la voie à la fabrication en Algérie d’un traitement contre la fibrose pulmonaire avec Boehringer Ingelheim. Quelques jours plus tard, c’est vers Copenhague que les regards se tournaient, avec un partenariat danois axé sur la thérapie cellulaire et les cancers réputés incurables.

Septembre a vu Saïdal sceller un contrat avec le suisse Roche, destiné cette fois à localiser un médicament contre le cancer du sein. Chaque dossier repose sur la même logique : transfert de savoir-faire, formation des équipes algériennes, création de valeur ajoutée sur le territoire.

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