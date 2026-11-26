L’industrie pharmaceutique algérienne poursuit son développement à l’export. À Niamey, en marge du forum international « Investir au Niger », l’Algérie a conclu un premier contrat d’exportation de 6 millions de dollars avec le Niger. L’accord prévoit la fourniture de produits pharmaceutiques issus de 11 laboratoires nationaux. Une première opération commerciale qui s’accompagne également d’un rapprochement entre les autorités pharmaceutiques des deux pays.

Un contrat de 6 millions de dollars pour exporter les médicaments algériens au Niger

Signé le 25 novembre 2026 à Niamey, le contrat lie le groupe public Saidal à la partie nigérienne. Il porte sur l’exportation de produits pharmaceutiques fabriqués par 11 laboratoires nationaux, destinés à l’Office national des produits pharmaceutiques et chimiques du Niger (ONPPC).

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, du ministre de l’Industrie, Farid Kourtel, ainsi que du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula.

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Le directeur général de Saidal, Younes Bouarara, et le directeur par intérim de l’ONPPC, Hamidou Abdoulaye, ont apposé leurs signatures sur le contrat, en présence de l’ambassadeur d’Algérie au Niger, Ahmed Saadi.

Pour assurer son exécution, Saidal coordonnera les volets techniques et logistiques de l’opération, sur mandat du ministère de l’Industrie pharmaceutique. Les premières expéditions devraient commencer dans les prochains jours. Les livraisons se poursuivront ensuite progressivement jusqu’à l’achèvement de la commande.

L’Algérie et le Niger renforcent leur coopération dans la réglementation pharmaceutique

Au-delà de cette opération commerciale, les deux pays ont également engagé un rapprochement dans le domaine de la réglementation pharmaceutique.

En effet, l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) et son homologue nigérienne ont signé un mémorandum d’entente destiné à renforcer leur coopération technique et réglementaire.

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Cet accord prévoit notamment plusieurs axes de collaboration :

La facilitation des procédures d’enregistrement réciproque des médicaments.

La formation des cadres de l’agence nigérienne aux normes et aux méthodes de contrôle.

L’échange d’expertises et d’expériences en matière de réglementation et de contrôle pharmaceutiques.

Ces engagements viennent compléter le contrat d’exportation et ouvrent un autre volet de coopération entre les deux organismes, au-delà des échanges commerciaux.

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À travers ces deux accords conclus en marge du forum « Investir au Niger », l’Algérie entend ainsi développer les débouchés de ses laboratoires pharmaceutiques sur le marché nigérien, tout en renforçant les liens institutionnels entre les deux pays dans ce secteur.

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